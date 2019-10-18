Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Создатель самого кассового аниме представит в России свой новый фильм

Премьера картины "Дитя погоды" состоится 25 октября в кинотеатре "Октябрь"
Макото Синкай REUTERS/Toru Hanai
Описание
Макото Синкай
© REUTERS/Toru Hanai

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Японский режиссер Макото Синкай 25 октября представит в России свой новый анимационный фильм "Дитя погоды", выдвинутый на "Оскар" 2020 года в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель пресс-службы кинокомпании "Вольга", которая является дистрибьютором картины в РФ.

"В московском киноцентре "Октябрь" 25 октября состоится российская премьера фильма, на которой режиссер лично расскажет о новой работе", - сказал собеседник агентства.

В российский прокат лента выйдет 31 октября. Главный герой нового фильма переезжает с удаленного острова в Токио, где каждый день идет дождь. У него появляется подруга, которая умеет разгонять тучи.

Макото Синкай, который знаком поклонникам аниме во всем мире, родился 9 февраля 1973 года в префектуре Нагано. С детства Макото увлекся национальной культурой, а также делал первые наброски аниме. Он намерено дистанцировался от привычной всем аниме-индустрии, свои первые картины Синкай создавал на домашнем компьютере. Картина режиссера 2016 года "Твое имя" стала самым кассовым аниме за всю историю, его ленты получали призы на мировых кинофестивалях.

Теги
ЯпонияРоссия
Реклама на ТАСС
Победителей премии "Чистый звук" впервые назовут 23 октября в московской "Новой опере"
Награды будут вручены в восьми номинациях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС