Создатель самого кассового аниме представит в России свой новый фильм

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Японский режиссер Макото Синкай 25 октября представит в России свой новый анимационный фильм "Дитя погоды", выдвинутый на "Оскар" 2020 года в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель пресс-службы кинокомпании "Вольга", которая является дистрибьютором картины в РФ.

"В московском киноцентре "Октябрь" 25 октября состоится российская премьера фильма, на которой режиссер лично расскажет о новой работе", - сказал собеседник агентства.

В российский прокат лента выйдет 31 октября. Главный герой нового фильма переезжает с удаленного острова в Токио, где каждый день идет дождь. У него появляется подруга, которая умеет разгонять тучи.

Макото Синкай, который знаком поклонникам аниме во всем мире, родился 9 февраля 1973 года в префектуре Нагано. С детства Макото увлекся национальной культурой, а также делал первые наброски аниме. Он намерено дистанцировался от привычной всем аниме-индустрии, свои первые картины Синкай создавал на домашнем компьютере. Картина режиссера 2016 года "Твое имя" стала самым кассовым аниме за всю историю, его ленты получали призы на мировых кинофестивалях.