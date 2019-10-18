Публика Китая проявляет большой интерес к выступлениям музыкантов из России

ПЕКИН, 18 октября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайская общественность за последние 20 лет все больше увлекается творчеством профессиональных музыкальных коллективов из России. Такую точку зрения высказал художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ генерал-майор Виктор Елисеев.

"Мы часто приезжаем в Китай и каждый раз восторгаемся этим народом, удивляемся его успехам, прогрессу, энергии и любви к своей стране. За 20 лет публика совершенно изменилась, раньше было так: взрыв аплодисментов… и тишина. Сейчас зрительская аудитория настолько раскрепощена и бурно выражает свои эмоции, что это нас "заражает", - сказал Елисеев корреспонденту ТАСС после выступления своего коллектива в Пекине. По его словам, "на этот раз был настоящий спектакль: зрители и ансамбль дополняли друг друга".

Елисеев подчеркнул, что концерт в Пекине совпал с юбилейной датой дружбы между городами-побратимами - российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. "Это очень важный штрих в укреплении наших отношений", - отметил он.

Мнение китайской аудитории

"Я прилетела в Пекин из Австралии специально для того, чтобы увидеть это выступление. Оно полностью оправдало и даже превзошло мои ожидания, - поделилась с корреспондентом ТАСС своими впечатлениями зрительница по фамилии Тан. - К концерту проявили интерес не только жители Китая, но и иммигранты - этнические китайцы, проживающие за рубежом".

Как отметила в свою очередь жительница Пекина по фамилии Лу, ансамбль произвел на нее неизгладимое впечатление. "Я бы могла прослушать его много раз, настолько это было здорово", - сказала она.

По словам представителей китайской общественности, выступление коллектива из РФ "выразило суть китайско-российских отношений дружбы, продемонстрировало глубину взаимопонимания народов Китая и России".

Выступление ансамбля

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ под бурные аплодисменты выступил в Пекине с концертом "Вечер в Хэйхэ", посвященным 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и КНР. Мероприятие прошло в Центре исполнительских искусств "Тяньцяо" пекинского Большого театра.

Концерт состоялся при содействии Китайского народного общества дружбы с заграницей (КНОДЗ), Общества китайско-российской дружбы и администрации граничащего с Россией города Хэйхэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян).

"Надеюсь, что высокий уровень исполнительного мастерства выступающих вдохнет в вас больше сил и вдохновения для развития китайско-российской дружбы. В свою очередь Китайское народное общество дружбы с заграницей и Общество китайско-российской дружбы готовы приложить с вами совместные усилия для дальнейшего укрепления взаимопонимания и традиционной дружбы между нашими народами", - заявил перед началом выступления вице-председатель КНОДЗ Сун Цзину.

Российские артисты исполнили такие произведения, как "Домой с Победой", "Вдоль по Питерской", "Ой, цветет Калина", "Эй, ухнем", "Очи черные", "Калинка". После этого совместно с китайскими музыкантами ансамбль исполнил "Песню реки Янцзы", "Мы с моей Родиной", "Подмосковные вечера".

Ансамбль национальной гвардии РФ был создан в 1973 году и унаследовал лучшие традиции советского искусства армейской песни и пляски. В его составе более 100 артистов, в том числе мужской хор, танцевальная группа, оркестр, солисты, детский ансамбль. С 1995 года коллектив побывал в КНР уже больше 15 раз и заслужил широкую популярность среди китайской общественности.