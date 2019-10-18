Дом-музей Петра I в Вологде отреставрируют к 350-летию императора

ВОЛОГДА, 18 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Дом-музей Петра I в Вологде отреставрируют к 350-летию со дня рождения императора (1672-1725), которое отметят в 2022 году. В доме, который теперь является памятником архитектуры, Петр останавливался несколько раз во время своих поездок, сообщила ТАСС в пятницу замдиректора Вологодского музея-заповедника Ирина Соколова.

"К 350-летию со дня рождения Петра I запланирована реставрация: в 2020 году - проектирование, в 2021 году - реставрационные работы. Все здание нуждается в обновлении: крыша, окна, полы. Нужно облагородить и сквер возле Петровского домика", - сказала она, уточнив, что, по некоторым данным, домик в петровские времена имел деревянную надстройку.

"Но официальных документов, чертежей не сохранилось - лишь небольшое описание в документах. Поэтому в ходе реставрации будет восстановлено то, что имеется на данный момент, - одноэтажное кирпичное здание", - добавила замдиректора музея.

Соколова уточнила, что полноценная капитальная реставрация здания не проводилась. На эти цели ждут средств из областного бюджета. Сейчас начались подготовительные работы по оценке состояния здания для начала проектирования. "Необходимо обновить фасад дома, крыльцо, требуют замены окна. Нужно оценить состояние железной крыши, ее делали 40 лет назад, и краска уже вся облезла, неизвестно, как сохранилось железо. Внутри следует менять паркетные полы, на стенах кое-где имеются трещины", - добавил заведующий музеем Андрей Котов.

Петровский домик - филиал Вологодского государственного музея-заповедника, дата его открытия (1885 год) считается датой основания всего музея. Праздничные мероприятия ожидаются уже в 2020 году - к 135-летию музея, сообщила Соколова.

"Мы планируем в преддверии юбилея организовать Петровскую ассамблею - театрализованное массовое мероприятие на открытой площадке возле Дома-музея в духе петровских времен. Пройдут петровские елки на Новый год, ведь это Петр Первый ввел празднование Нового года с 1 января", - напомнила представитель музея-заповедника. В 2022 году также планируется организовать проект "О Петре ведайте" - театрализованную программу пребывания императора в Вологде.

Воссоздать бюст императора

В будущем планируется воссоздать утраченный бюст Петра. "Бюст был здесь с момента открытия музея, 5 июня 1885 года, до революции 1917 года. Его уронили, какое-то время он лежал рядом со зданием музея, а потом бесследно исчез. В архивах нет никаких справок. Нужно вновь установить бюст, потому что в Вологодской области нет ни одного памятника императору, а между тем он и Иван Грозный оставили наибольший след в истории Вологды", - рассказал директор музея.

Еще одна его задумка - установить на бетонный постамент пушку, которая сохранилась с момента открытия музея. Такие Петр I привозил в свое время из Олонецкого оружейного завода (нынешняя Карелия), путь оттуда до Вологды составлял примерно 700 км.

Два года назад ствол пушки установили на металлический лафет возле Петровского домика. Найти исторические чертежи, рассчитать прочность помогли историки Вологодского госуниверситета. Изготовил лафет бывший завод "Ремсельмаш" в Вологде.

"Пушку нужно срочно поднимать и ставить на бетон, потому что колеса ее врастают в асфальт из-за тяжести - чугунный литой ствол длиной 2,86 м весит 1,7 т. Рядом установлена изготовленная по чертежам скамья - такая же, как в Петропавловской крепости, на которой условно сидел император. Моя мечта - поставить сюда рядом с пушкой бюст Петра I", - сказал Котов.

Дом-музей расположен в здании XVII века, является архитектурным памятником федерального значения. С момента открытия музея и до революции в нем было богатое убранство: хрустальная люстра, резные стеклянные витрины, подсвечники, деревянный пол. После пожара в 1924 году и до 1944 года музей был закрыт. До наших дней сохранились печи-голландки с изразцами ручной работы XVII века, железная крыша "в шашечку", пилястры по периметру здания, выдвижные картуши над окнами. На сегодня из подлинных вещей в экспозиции, которая насчитывает более 150 предметов, - одежда Петра I, его камзол и красный кафтан, переданные из Эрмитажа. Кубок генералиссимуса Александра Меньшикова, два дубовых стула голландской работы с датой "1704", на которых, как утверждается, сидели Петр и Екатерина. Последний раз они побывали в доме в 1724 году, по пути в Москву с Марциальных олонецких вод, где лечился император.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году. Президент поручил правительству рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию.