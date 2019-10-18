Победителей премии "Чистый звук" впервые назовут 23 октября в московской "Новой опере"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский музыкальный союз 23 октября проведет гала-концерт и первое награждение финалистов премии "Чистый звук" на сцене московского театра "Новая опера", сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе союза.

"Первая в России международная премия в области академической звукозаписи послужит развитию профильной индустрии и популяризации музыкальной культуры", - сказали в пресс-службе.

Награды будут вручены в восьми номинациях: "Опера", "Хоровые произведения", "Камерная вокальная музыка", "Симфоническая музыка", "Концерт для солирующего инструмента с оркестром", "Камерная инструментальная музыка (ансамбль)", "Камерная инструментальная музыка (соло)" и "Издание архивной аудиозаписи".

Гостей церемонии ждет выступление альтиста и дирижера Юрия Башмета с камерным ансамблем "Солисты Москвы", на сцену выйдут оперная певица Любовь Петрова, пианист Александр Гиндин, виолончелист Борис Андрианов, фортепианный дуэт Людмилы Берлинской и Артура Анселя, а также симфонический оркестр театра "Новая опера" под управлением Юрия Медяника и другие.

Эксперты называют появление премии важным событием для звукозаписывающей индустрии России. Ранее достижения индустрии отмечали только премиями "Грэмми" и Международной премией классической музыки ICMA.

Звукорежиссер, начальник службы звукозаписи, звукообеспечения и интернет-трансляций Московской государственной академической филармонии, заслуженный артист РФ Павел Лаврененков уверен, что потребность в подобной премии у музыкального сообщества назрела давно. "Я приятно удивлен тем, что впервые за практически всю историю звукозаписи проводится столь широкомасштабный и представительный конкурс звукозаписи. Спасибо организаторам, что это произошло сейчас. Надеюсь, что конкурс выйдет на самые высокие рубежи по популярности", - цитирует пресс-служба Лаврененкова.