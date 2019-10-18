Болгария и РФ готовят программу сотрудничества в сфере культуры

СОФИЯ, 18 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария и России готовятся подписать пятилетнюю программу сотрудничества в области культуры и образования. Об этом в интервью ТАСС перед визитом в Москву, намеченным на 21 октября, сообщила вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

"Готова обсудить с министром [иностранных дел РФ] Сергеем Лавровым сотрудничество с Россией по приоритетным для Болгарии вопросам в экономике, энергетике, туризме, транспорте. Также мы придаем большое значение сотрудничеству в сфере культуры и образования. Последняя программа сотрудничества в этой области была на 2012-2014 годы, надеюсь, что скоро мы сможем подписать новую программу сотрудничества в области культуры, образования и науки, рассчитанную на пятилетний период", - сказала она.

По словам Захариевой, в Москве она планирует также провести с Лавровым "обмен мнениями и по основным вопросам региональной и европейской безопасности".

Вице-премьер с удовлетворением отметила, что за последние полтора года между странами был восстановлен политический диалог на высшем уровне. Премьер-министр Бойко Борисов и президент Румен Радев посетили Россию в 2018 году. Глава российского правительства Дмитрий Медведев был в Софии в марте 2019 года. В июне 2019 года президенты двух стран Румен Радев и Владимир Путин встречались в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума. С официальным визитом в Москве побывала председатель Народного собрания (парламента) Цвета Караянчева.

"Считаю, что эти визиты и встречи открыли новые возможности для развития различных направлений двухстороннего сотрудничества", - сказала она, выразив уверенность, что "на лицо стабильные возможности для реализации перспективного потенциала взаимовыгодного и равноправного развития двухсторонних отношений между Болгарией и Россией". "Активизация политического диалога должна найти выражение в расширении торгово-экономических отношений", - убеждена вице-премьер.