Симпозиум по звукозаписи классической музыки пройдет в Москве 22-23 октября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Международный симпозиум "Индустрия звукозаписи академической музыки" пройдет в Москве 22-23 октября. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Российского музыкального союза.

"Эксперты обсудят широкий круг вопросов, связанных с состоянием российской звукорежиссуры и звукозаписывающих индустрий: от технологических до эстетических, от теоретических до прикладных", - сказали в пресс-службе.

С лекциями и презентациями выступят ключевые фигуры российского и международного рынков звукозаписи. Среди участников форума - ведущий звукорежиссер Мариинского театра Владимир Рябенко, основатель звукозаписывающей компании Floating Earth Ltd, обладатель премий Gramophone, BAFTA и Grammy Майк Хэтч, руководитель Службы звукозаписи, звукообеспечения и интернет-трансляций Московской государственной академической филармонии Павел Лаврененков, а также звукорежиссер компаний Teldec, Warner Classics, Sony Михаэль Брамманн.

"Событие поистине историческое. Симпозиум посвящен звукорежиссуре и индустрии звукозаписи именно классической, академической музыки. На международном форуме соберутся лучшие специалисты России, приедут именитые иностранные коллеги", - цитирует пресс-служба профессора ВГИК, председателя Гильдии звукорежиссеров Российского музыкального союза Марию Соболеву.

По словам организаторов, Майк Хэтч обещал показать, как можно делать качественные аудиозаписи в самых разных типах акустических пространств. Он рассмотрит все этапы звукозаписи: от начала планирования проекта до сведения и обработки. Брамманн в свою очередь расскажет об особенностях записи классической музыки в цифровой и аналоговой студии.

Участие в симпозиуме бесплатное. Регистрация доступна на сайте мероприятия.