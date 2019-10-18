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Минкультуры ожидает продолжения дополнительного финансирования безопасности музеев

В 2019 году правительство выделило на эти цели 350 млн рублей

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ рассчитывает, что дополнительное финансирование на обеспечение систем безопасности музеев будет продолжено, сообщил в пятницу журналистам замглавы министерства Николай Овсиенко.

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Кража картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Факты

Вопрос усиления мер безопасности в музеях стал актуальным, в частности, после кражи в январе с выставки в Третьяковской галерее картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", привезенной из Русского музея. Похититель снял картину со стены в зале Третьяковки, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел из здания и скрылся. Он был задержан и приговорен к трем годам колонии, а картина возвращена в Русский музей.

"В этом году нас поддержало правительство и выделило дополнительное финансирование на обеспечение систем безопасности музеев, 350 млн рублей выделено в этом году. Мы рассчитываем на то, что это финансирование будет продолжено и в следующем году", - сказал Овсиенко на саммите "КазГИК-50" в Казани.

По его словам, по поручению правительства создана межведомственная рабочая группа по вопросам безопасности музеев, а при ней - экспертно-технический совет. "Сейчас беспокоят проблемы третьего рубежа охраны <...> - это то, что касается непосредственно музейных экспонатов, находящихся в залах. Потому что охрана периметра - это все организовано, как правило, во всех музеях. Проверили, выездные проверки были проведены во всех федеральных музеях, <...> начали с крупнейших - Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Исторического музея в Москве, Пушкинского музея", - рассказал замминистра.

Он уточнил, что на основании выявленных недостатков был принят ряд управленческих решений. "[В отношении] некоторых пришлось принять персональные решения, тех, кто не понимал, как нужно заниматься этой работой. Но самое главное в этом - это выработать некие методические подходы, которые помогали бы музеям организовать эту работу", - сказал Овсиенко.

В октябре в Санкт-Петербурге межведомственная рабочая группа проведет выездное заседание, всероссийский семинар-практикум по музейной безопасности на базе Эрмитажа. "Туда приезжают большинство руководителей федеральных и региональных музеев, и мы будем проводить на базе фондохранилища Эрмитажа в эти сроки некое учение по взаимодействию всех служб, которые должны быть задействованы. Это и МЧС, и Росгвардия, и полиция, и службы безопасности музеев. То есть, мы будем выявлять наиболее узкие места и выдавать рекомендации, как их расшивать", - пояснил замминистра.

О саммите

Международный саммит по культуре и образованию "КазГИК-50", посвященный 50-летию со дня основания Казанского государственного института культуры, проходит в Казани с 16 по 18 октября. В рамках мероприятия состоялись, в том числе, международные научно-практические конференции, посещение практических площадок.

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