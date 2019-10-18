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Путин назвал поэта Мустая Карима видным просветителем и человеком щедрого дарования

Наследие поэта оказало огромное влияние на современников, отметил президент

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественных мероприятий, которые посвящены 100-летию со дня рождения башкирского поэта Мустая Карима. Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Мустай Карим был выдающимся поэтом, писателем, драматургом, видным общественным деятелем и просветителем, человеком мощного, щедрого дарования. Его вдохновенное творчество, проникнутое искренней, сыновней любовью к родной Башкирии, землякам, их самобытным традициям и обычаям, утверждало идеалы мира, добра и справедливости, великую ценность единства нашего многонационального Отечества", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что наследие поэта оказало огромное влияние на современников, стало настоящим явлением в литературе и неотъемлемой частью богатейшего исторического, культурного и духовного достояния.

"Уверен, торжественные мероприятия, посвященные памяти поэта, объединят в Уфе многочисленных почитателей его таланта, послужат сбережению замечательных традиций национальных литератур России", - добавил Путин.

Мустай Карим (1919-2005) - башкирский поэт, писатель и драматург. Опубликовал более ста поэтических и прозаических книг, свыше десяти драматических произведений, переведенных на разные языки мира. Его авторству принадлежат известные строки "Не русский я, но россиянин". В 2019 году в Башкирии празднуется 100-летие со дня рождения Карима.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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