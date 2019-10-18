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Музейщики попросили передать здания школы искусств и полиции под экспозиции в Суздале

Гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова предложила построить к 1000-летию города в одном из новых жилых районов образовательный комплекс для детей

СУЗДАЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Генеральный директор государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова обратилась к вице-премьеру Ольге Голодец с предложением передать под организацию выставочных пространств здания детской школы искусств и полиции в центре Суздаля. Об этом она заявила в ходе совещания о развитии музейного пространства во Владимирской области в пятницу.

В пятницу вице-премьер Ольга Голодец, которая является председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1000-летия Суздаля, запланированного в 2024 году, посетила ряд объектов сферы культуры города, в том числе детскую школу искусств им. В. М. Фирсовой, которая располагается в здании-памятнике истории и культуры первой половины XIX века и нуждается в ремонте. Кроме того, она провела совещание, на котором обсуждалось развитие Владимиро-Суздальского музея-заповедника (ВСМЗ).

"Стоит ли находиться школе искусств именно в этом <...> непростом помещении?" - сказала Мельникова. Она предложила , где была бы школа искусств, студии и спортивные всевозможные организации".

"А это здание - оно просто просится быть музеем", - сказала Мельникова. Она отметила, что в помещении, которое сейчас отдано детям, могли бы расположиться новые экспозиции музея-заповедника, связанные с историей киносъемок в Суздале, судьбами эмигрантов и музей русского воина. Кроме того, директор ВСМЗ высказала мнение, что историческое здание, которое сейчас занимает полиция, также могло бы подойти под создание выставочного центра, в котором сегодня нуждается город, еще одно здание в центре Суздаля руководитель крупнейшего в регионе музея предложила передать под организацию визит-центра.

"Детские учреждения должны содержаться в достойном состоянии, учредитель должен за ними следить", - прокомментировала инициативу музея вице-премьер Ольга Голодец, также призвав принимать решения после обсуждения с жителями города.

30 января 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 1000-летия основания города Суздаля. По данным местных властей, в 2018 году Суздаль посетило более 1,3 млн туристов. Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах: Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссияВладимирская область
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