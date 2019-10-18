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Новый альбом Сосо Павлиашвили выйдет на виниле

Пластинка будет называться "Жизнь - это кайф!"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Певец Сосо Павлиашвили выпускает новый альбом "Жизнь - это кайф!" также в формате виниловой пластинки, а 26 октября выступает с концертом, приуроченном к своему 55-летию, в "Крокус Сити Холле". Об этом в пятницу сообщил артист на пресс-конференции в ТАСС.

"Винил - это магия, и я в последние годы максимально слушаю его, в основном старую музыку 70-е годы, когда музыкант и аранжировка имели огромное значение. <...> Я хотел создать что-то наподобие той музыки, где собираются музыканты и создают волшебство. Конечно, альбом будет и в цифровом формате тоже", - сказал он.

26 октября певец отпразднует свой 55-й юбилей в Москве на сцене "Крокус Сити Холла". В концерте примет участие Георгий Юфа со своей группой и музыканты из Еревана.

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