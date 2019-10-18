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Сосо Павлиашвили новым альбомом хочет доказать, что "жизнь - это кайф"

Супруга музыканта также рассказала, что он планирует построить церковь в Грузии

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Жизнь - это кайф!" - так назвал новый альбом певец Сосо Павлиашвили, приурочив его к своему 55-летию. Об этом музыкант сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС. Концерт, посвященный юбилею, он даст 26 октября в "Крокус Сити Холле".

"Я очень долго ждал, когда мне наступит 55 лет. Они наступили 29 июня, но концерт мы делаем 26 октября… Формат мероприятия - дань музыке, потому что все, что я имею в этой жизни - это благодаря музыке", - сказал Павлиашвили.

Супруга музыканта Ирина Патлах, принявшая участие в пресс-конференции, рассказала, что Павлиашвили планирует построить церковь на своей родине, в Грузии.

"Сосо планирует строить церковь в Грузии - это главная его мечта, и начал он с того, что восстановил старый храм, который был действующим. Художник расписал церковь всю с ноля. Она будет находиться на "Лисьем озере", - сказала она.

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