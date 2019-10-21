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Москва — не панацея: сериал "Чики" расскажет, как стать счастливым в российской глубинке

© Пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
Как проходят съемки проекта о четырех девушках в маленьком городе, которые решили осуществить свою мечту

Российские стриминговые платформы развиваются не так стремительно, как американские, и тем не менее некоторые из них не просто показывают отечественные и иностранные сериалы, но и начинают создавать собственные. Одним из таких проектов стали "Чики" с Ириной Горбачевой, Ириной Носовой, Аленой Михайловой и Варварой Шмыковой в главных ролях.

— А вы тоже в сериале снимаетесь? — спрашивает меня таксист, когда я сажусь в машину возле въезда на бывший кирпичный завод в городе Прохладный в Кабардино-Балкарской Республике. Уже полгода здесь проходят съемки сериала "Чики" для онлайн-сервиса more.tv.

Это один из первых самостоятельных проектов сервиса, и по его синопсису сразу видно, что компания не боится рисковать. Сериал рассказывает про четырех девушек, работающих на трассе в маленьком южном городке. Они решают кардинально изменить свою жизнь и открыть собственный бизнес. На самом деле в начале первой серии девушек всего три: Света, Марина и Люда в исполнении Ирины Носовой, Алены Михайловой и Варвары Шмыковой соответственно. Они попадают в передрягу, из которой их выручает неожиданно приехавшая с сыном из Москвы бывшая коллега и подруга Жанна (Ирина Горбачева). Она сеет смуту в головах девушек и предлагает бросить все и открыть собственный бизнес. Какой конкретно бизнес, Жанна не уточняет, но подругам явно надоело мириться со своим положением, и они готовы пойти на риск в поисках лучшей доли.

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Производством сериала занимается компания Рубена Дишдишяна "Марс Медиа". "Когда в прошлом году мы рискнули и решили сделать пилот собственными силами, включая вклад Эдика Оганесяна и Иры Горбачевой, мы еще думали, что он может подойти для телевидения, и даже федеральных каналов, но тогда нам нужно было бы включать внутреннюю цензуру, что-то убирать и вырезать, идти на компромиссы, сглаживать острые углы реальности, с которой, сталкиваются наши героини, выходить в ночной эфир, а хотелось показать настоящую жизнь по-максимуму", — отмечает продюсер Ольга Кочеткова.

По ее словам, им хотелось сделать что-то самобытное, смелое и живое, не ориентируясь ни на привычные ТВ-форматы, ни на западные сериалы: "Все хотят снять свой "Настоящий детектив" или "Касл-Рок", а нашего оригинального ничего и нет, получается. За этими идеями все продюсеры на рынке охотятся, не всем везет, а нам повезло".

Ирина Горбачева Пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
Описание
Ирина Горбачева
© Пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

Снять сериал о девушках из глубинки предложил молодой режиссер Эдуард Оганесян, который пришел в "Марс Медиа" с уже готовым сценарием и заразил всех своей идеей. "Я подумал — о чем еще не говорили? Об этих людях, об этих девчонках уже давно никто не говорил. А потом я представил — о чем может мечтать такая женщина? О том, чтобы все это закончилось. Сейчас есть целый слой людей, который говорит о том, что появилась уйма возможностей менять свое будущее. Об этом очень часто говорит молодежь. Идея родилась еще четыре года назад, до YouTube-взрыва, но уже тогда было заметно, что молодые люди достаточно быстро переключаются и выстраивают мир вокруг себя, несмотря на то, что происходит вокруг. Мне показалось, что было бы неплохо занести этот "вирус" в каждую глубинку.

Прошла эпоха, когда ты в шесть утра встаешь на завод, а потом вечером приходишь домой, ешь борщ, смотришь новости и ложишься спать. Мир по-другому дышит, двигается, и если эта история попадет в маленький городок, то даже такие девчонки найдут в себе силы что-то менять
Эдуард Оганесян
режиссер

Мир по-другому дышит, двигается. Мне захотелось попробовать поднять персонажей с самого дна. Из места, где, кажется, надежд нет. Это в Москве можно спрятаться, а в маленьком городке это невозможно", — поясняет Оганесян.

В Прохладном действительно спрятаться тяжело, как и в любом маленьком городе. Героини сериала обладают невиданной смелостью: они не просто решают начать новую жизнь, но делают это в своем родном городе, тем самым опровергнув стереотип о том, что все дороги из регионов ведут в Москву и Санкт-Петербург. Однако дело не только в этом. Их решение не просто смелое, но практически безрассудное — ведь все в городе знают, чем они занимались, а казак Данила, имеющий долю в их общем бизнесе, точно не готов просто так отпустить девушек.

Алена Михайлова Пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
Описание
Алена Михайлова
© Пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

"В России помимо Москвы и Питера есть другие города. Мы бы хотели, чтобы женщины посмотрели сериал и поняли, что может быть по-другому. Мы целенаправленно не называем место, где происходят события сериала. Это сделано для того, чтобы город явился зрителю, как собирательный образ. Классический маленький город России. Может, это подтолкнет кого-то уйти от нелюбимого мужа, например, найти в себе силы не становиться жертвой. Ты же можешь сказать этому всему нет. Мы не идеализируем ситуацию, не показываем, как девушки сразу же стали успешными, уехали в Москву, поступили на актерское или стали начальницами крупных корпораций. Нет, они остаются здесь. Москва — это миф, это не панацея. Везде можно быть счастливым", — объясняет мне Кочеткова.

Решение съемочной группы делать сериал в Кабардино-Балкарии тоже нельзя назвать очевидным: в регионе нет нужной инфраструктуры, всех актеров приходится возить из Калининграда, Ростова, Астрахани и Москвы, местное население не всегда понимает тонкости кинопроцесса и иногда может не просто бросить недоверчивый взгляд, но и обстрелять.

Во время съемок в одном из дворов города на актеров напал мужчина, который сначала пальнул в них с балкона арбузом, а потом открыл огонь из охотничьего ружья. К счастью, в результате инцидента пострадала только техника

"Нам часто отказывали в объектах, и каждый день что-нибудь происходит. Не было дня, чтобы мы его провели спокойно", — делится продюсер.

Как будто в подтверждение ее слов в фургончик врывается взволнованная Ирина Горбачева — во время съемок одной из сцен возникла проблема с тортом: его доставили в единственном экземпляре, а актрисам в кадре нужно его разрезать и есть, так что одним тортом точно не обойдешься. Кочетковой приходится прервать интервью и бежать на площадку, чтобы добыть нужный реквизит. В этот день снимают несколько сцен с главными героинями и Викторией Толстогановой, играющей мать Марины. Павильоном, изображающим будущий бизнес подруг (не будем упоминать какой для сохранения интриги), служит здание прямо у входа на кирпичный завод. Оно практически пустое, если не брать во внимание строительный мусор и реквизит, пространство все время заполняют искусственным дымом, а в маленькой комнатке за столом со злосчастным тортом расположились Виктория Толстоганова и Ирина Горбачева. Их чаепитие по сценарию прерывается тремя мрачными мужчинами, которые пытаются выгнать женщин из помещения.

Описание
© Пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
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В следующей сцене, которую снимают после небольшой репетиции, героиня Горбачевой Жанна пытается выяснить, на каком основании их выгоняют. На помощь Жанне приходят героини Алены Михайловой и Ирины Носовой с крышкой от унитаза под мышкой, якобы только что вернувшиеся из магазина. Где-то на четвертом дубле один из актеров замечает, что по сценарию в руках Марины, которую играет Михайлова, должен быть пакет — все-таки она пришла из магазина. "Ооо, эпизодник заявился!" — смеются девушки. И тем не менее актрисе быстро находят большой синий пакет. Оганесян хочет приступить к съемкам крупных планов, но линейный продюсер начинает возражать — на это нет времени, сейчас по расписанию обед. После недолгих пререканий и с согласия актеров сцену все-таки решают доснять.

Вся съемочная группа с реквизитом расположилась во дворе завода. В большом желтом автобусе с загадочной надписью: "У счастья есть вкус" устроили гримерную, а в вагончиках поменьше — гардеробную и временные штабы для актеров и продюсеров. На обед дают борщ или окрошку, экзотично смотрящуюся на фоне желтых осенних листьев, пюре, спагетти, тефтели и свежие овощи. Спокойно поесть не удается: практически все мои макароны я отдаю бездомным собакам, которые нашли приют у добродушных киношников. Как рассказывает мне одна из членов съемочной группы, у них образовался целый питомник из котов и собак, а некоторых они забрали домой или распределили между друзьями и знакомыми.

По задумке Оганесяна, съемки сериала должны помочь не только животным, но и в целом экономике региона. "Мне хотелось привезти на родину кино, выразить ей тем самым уважение. Это рабочие места, экономические плюсы. Мы здесь живем, снимаем квартиры, стрижемся, едим — все эти деньги остаются здесь", — замечает режиссер.

И действительно, после не самого простого знакомства город все-таки принял съемочную группу: актеров узнают на улицах и просят сфотографироваться, кормят и поят с традиционной кавказской щедростью и гостеприимством, а половина жителей города уже сама снялась в сериале. "Мы отличаемся от многих сериалов тем, что у нас половина актеров совсем не актеры. У нас половина съемочной группы снялась, половина города Прохладного. Реальные люди, которые шли нам навстречу", — подчеркивает Кочеткова.

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На аутентичности шоу настаивает и Виктория Толстоганова, которая, по ее же словам, сыграла хитрую мать-кукушку. Ее героиня не помогает, а подставляет девушек, потому что для нее самое главное в жизни — это деньги. "Меня привлек Эдик, режиссер, потому что мы с ним до этого работали, а также актерский состав… Сериал снимается в течение полугода, и я думаю, что все будет круто, потому что это интересная история. Сразу видно, когда приезжаешь на площадку, я же все-таки со стороны приехала в их какой-то мир, и чувствуется атмосфера — значит, снимается серьезный, современный, актуальный сериал. Это все-таки шаг в будущее сериальное, а не сериалы для телевидения, к которым мы привыкли, которые нам надоели", — замечает актриса.

Виктория Толстоганова Пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
Описание
Виктория Толстоганова
© Пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

По ее мнению, оригинальность "Чик" даже не в остросоциальной теме, которую поднимает сериал, а в том, что он получился живым и настоящим.

Наши сериалы грешат мертвечиной: вроде снимаем, вроде тратим на это деньги, делаем вид, что сняли какую-то историю, а на самом деле это никому не интересно. Не надо делать вид, что зрители идиоты и они этого хотят. Платформа дает возможность быть свободными и снимать сериалы на любые острые темы, как Netflix это делает. Понятное дело, что никто пока этому не научился и не знает точно, как это делать. То есть сейчас есть возможность быть современными и соответствовать всему миру
Виктория Толстоганова
актриса

Социальная миссия у "Чик" хоть и есть, но она стоит не на первом месте. Создателям шоу прежде всего хотелось показать срез жизни с ее иногда абсурдными ситуациями, поэтому Оганесян не нагнетает и не снимает бескомпромиссную драму, сохраняя легкий тон и не забывая про комедию. "У меня была мысль повстречаться и пообщаться с такими девушками, — делится режиссер, — но как-то не случилось. Я подумал, если все-таки пообщаюсь с ними, я слишком глубоко уйду в драму. По большей части судьба таких женщин трагична, поэтому я подумал, что смогу почувствовать эмоции своих героинь и без общения с их потенциальными прототипами. Ведь мечты банальны и лежат на поверхности: большая любовь, желание жить в покое, желание иметь семью, детей. Это же на самом деле общие темы".

Однако режиссеру все-таки не хватило смекалки на то, чтобы понять, что его представления о женском счастье несколько устарели, поэтому без помощи актрис не обошлось. Так, Ирина Горбачева не только исполнила одну из главных ролей, но и выступила в качестве креативного продюсера. Она помогала Оганесяну дорабатывать сценарий, а после съемок "пилота" он уже прописывал героинь исходя из темпераментов актрис. Они-то и подсказали ему, что мужчины мужчинами, но самореализацию никто не отменял. Несмотря на то что режиссер старался уйти от социальной проблематики и не заострять внимание на бывшей профессии девушек, Оганесян понимает, что в любом случае создатели шоу идут на риск и публика может принять "Чик" неоднозначно.

Описание
© Пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

"Одна часть будет много ругать, а вторая — защищать. В нашем обществе существует некий раскол, будем смотреть на это открыто. Часть людей хочет остаться в прошлом, а другая — видеть, что происходит на самом деле, и признавать и решать проблемы. Наверное, это хорошо", — добавляет он.

Отругать или защитить сериал "Чики" можно будет в первой половине 2020 года. Премьера всех восьми серий пройдет на онлайн-сервисе more.tv.

Тамара Ходова

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