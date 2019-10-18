Директор Владимиро-Суздальского музея назвала необходимую сумму для реставрации комплекса

СУЗДАЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Реставрация популярных туристических объектов входящих в состав Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, требует более 1,8 млрд рублей. Об этом в ходе совещания о развитии музейного пространства во Владимирской области с участием вице-премьера РФ Ольги Голодец в пятницу сообщила гендиректор музея Светлана Мельникова.

В пятницу Голодец, которая является председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1000-летия Суздаля, запланированного в 2024 году, посетила ряд объектов сферы культуры города. Кроме того, она провела совещание, на котором обсуждалось развитие Владимиро-Суздальского музея-заповедника (ВСМЗ).

"Суздальский кремль - самая притягательная часть города. Наши специалисты подсчитали, что только на сохранение главного объекта, это Рождественский сбор, памятник ЮНЕСКО, необходимо вложить более 100 млн рублей. Как для сохранения его архитектурной составляющей, так и фантастической живописи, которая, к счастью, сохранилась внутри храма. В целом на приведение в порядок кремлевской части, конечно, сумма удвоится, как минимум", - сказала Мельникова.

Она также рассказала о проблемах с сохранением еще одного памятника из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, Спасо-Евфимиева монастыря, который расположен на высоком берегу реки Каменки. В данном случае, по словам Мельниковой, необходимо работать не только над реставрацией зданий, что позволило бы решить вопросы фондохранения, но и над берегоукреплением. Стоимость работ на объекте оценивается примерно в 180 млн рублей. Кроме того, около 50 млн рублей необходимо направить на реставрацию Золотых ворот во Владимире, около 60 млн - на сохранение объектов Музея деревянного зодчества в Суздале.

В самом дорогостоящем восстановлении нуждается усадьба Муромцево в Судогодском районе, построенной на рубеже XIX-XX веков по заказу дворянина Владимира Храповицкого известным московским архитектором Петром Бойцовым. По данным Мельниковой, ориентировочная стоимость производства работ по реставрации дворца и территории вокруг него составит более 550 млн рублей, общие затраты на весь комплекс оцениваются в 1,4 млрд рублей.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах: Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.