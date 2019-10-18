Петербургский "Мюзик-Холл" показал премьеру мюзикла "Шелк" по роману Алессандро Барикко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Театр "Мюзик-Холл" показал в пятницу премьеру мюзикла "Шелк" по мотивам одноименного романа современного итальянского писателя Алессандро Барикко. Поставил спектакль по собственному либретто режиссер Лев Рахлин.

"У меня постепенно сформировалось убеждение, что это должен быть именно музыкальный спектакль. Я не сразу, но нашел "своего композитора" - Ивана Кушнира, созвучного мне по эстетике, по радикализму. Все последние острые и даже скандальные постановки в России, например, в Театре наций, в "Гоголь-центре", делал именно он. Думаю, что в этом жанре ему нет конкуренции", - сказал Рахлин на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС. По его мнению, театр остается признанным центром театрально-музыкальных инициатив, где всегда открыты интересным идеям и экспериментам.

Как считает художественный руководитель театра Фабио Мастранджело, особый колорит спектаклю придает соединение элементов европейской и азиатской культур. "Шелк" - еще один шаг в освоении театром жанра мюзикла, причем это не перенос на нашу сцену знаменитых мировых названий, а поиск новых сюжетов и новых постановочных идей.

Директор театра Юлия Стрижак отметила, что петербургский мюзик-холл впервые в России воплощает в жанре мюзикла роман Барикко о любовном треугольнике на фоне экзотичной Японии и изысканной Франции. "Мы гордимся тем, что еще один спектакль театра "Мюзик-Холл" создан на литературной основе", - сказала Стижак, напомнив, что две предыдущие постановки в жанре мюзикла были осуществлены по произведениям "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда и "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Для участия в мюзикле проводили кастинг, в ходе которого на каждую роль просмотрели 40-50 молодых артистов. К премьерным показам подготовили два состава исполнителей. Балетмейстеры Ирина Голубева и Екатерина Михайлова создали особую атмосферу таинственности при помощи изящных и легких, как шелк, танцевальных элементов. Художник-постановщик Вячеслав Окунев превратил сцену в трансформер, позволяющий мгновенно переместиться из Европы на самый край света.