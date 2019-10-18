Киностудия "Башкортостан" снимет детский мультфильм по сказкам народов республики

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Киностудия "Башкортостан" создает для детей серию мультфильмов по субсидии госпрограммы "Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан". Для этого были отобраны пять сказок народов, проживающих в регионе, сообщил ТАСС в пятницу директор киностудии Юнир Аминев.

"Идея проекта заключается в воспитании детей через народное творчество, с использованием современных средств, как анимация. Не секрет, что дети сейчас предпочитают мультфильмы, любят забавных и симпатичных сказочных героев. Поэтому было решено пойти этим путем. Мы отобрали сказки, несущие позитив и добро. Героями фильмов станут белка и заяц, деревья, сказочные бабушка и внучка, птицы. Они будут нарисованы в стиле советских мультфильмов", - рассказал Аминев.

Над проектом работают режиссер, лауреат национальной анимационной премии "Икар" в номинации "Аниматор" Рим Шарафутдинов и художник-аниматор Владислав Зайнуллин. Киностудия получила субсидию на создание проекта, отметил собеседник агентства. "Когда мультфильмы будут завершены, они будут предложены для показа на телевидении, планируются бесплатные показы на дни знаний, защиты детей, а также благотворительные показы для воспитанников детских домов и приютов", - добавил собеседник агентства.

Киностудия "Башкортостан" создана в 1990 году распоряжением Совета министров Башкирии с целью поддержки и развития национального кинематографа. На предприятии снято более 100 фильмов различных жанров и видов и около 90 киножурналов.