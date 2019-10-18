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В Москве прошла премьера нового фильма Юрия Быкова "Сторож"

В прокат лента выйдет 24 октября
Юрий Быков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Юрий Быков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Режиссер Юрий Быков представил зрителям свой новый фильм "Сторож". Премьера прошла в киноцентре "Октябрь" в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

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На счету у режиссера фильмы "Дурак", "Майор", "Завод", сериал "Метод". Картины Быкова неоднократно участвовали в программах международных кинофестивалей.

"Спасибо огромное тем, кто делал эту картину - моей съемочной группе, артистам, продюсерам, всем, кто создавал этот фильм. Я надеюсь, то, что мы задумали, получится", - сказал он, представляя фильм.

Новая лента Быкова выйдет в прокат 24 октября. Картину можно будет посмотреть в кинотеатрах и на "КиноПоиск HD". Главный герой фильма живет и работает в санатории, который вскоре пойдет под снос. В картине "Сторож" сам Быков сыграл одну из ролей.

На счету у режиссера фильмы "Дурак", "Майор", "Завод", сериал "Метод". Картины Быкова неоднократно участвовали в программах международных кинофестивалей.

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