В Москве прошла премьера нового фильма Юрия Быкова "Сторож"

На счету у режиссера фильмы "Дурак", "Майор", "Завод", сериал "Метод". Картины Быкова неоднократно участвовали в программах международных кинофестивалей.

"Спасибо огромное тем, кто делал эту картину - моей съемочной группе, артистам, продюсерам, всем, кто создавал этот фильм. Я надеюсь, то, что мы задумали, получится", - сказал он, представляя фильм.

Новая лента Быкова выйдет в прокат 24 октября. Картину можно будет посмотреть в кинотеатрах и на "КиноПоиск HD". Главный герой фильма живет и работает в санатории, который вскоре пойдет под снос. В картине "Сторож" сам Быков сыграл одну из ролей.

На счету у режиссера фильмы "Дурак", "Майор", "Завод", сериал "Метод". Картины Быкова неоднократно участвовали в программах международных кинофестивалей.