Торжества в честь 160-летия основоположника балкарской литературы Мечиева проходят в КБР

НАЛЬЧИК, 18 октября. /ТАСС/. Торжества, посвященные 160-летию со дня рождения основоположника балкарской письменности и балкарского литературного языка поэта Кязима Мечиева, начались в пятницу в Кабардино-Балкарии (КБР) на его малой родине в высокогорном ауле Шыкъы в Безенгийском ущелье.

Памятник Мечиеву установлен на развилке дорог, ведущих в селение Бабугент и Безенги Черекского района КБР, получается, что поэт как бы приветствует путников, направляющихся в его родное Безенгийское ущелье. День празднования начался с возложения цветов к памятнику - пришли жители и гости района, представители общественных объединений, члены правительства и депутаты парламента региона. Далее почитатели таланта поэта отправились в мемориальный доме-музей в высокогорном ауле Шыкъы (родовое село поэта, в настоящее время не заселенное, находится выше селения Безенги Черекского района КБР - прим. ТАСС).

"Своими достижениями Кязим Мечиев поднял свой народ и литературу нашей республики на большие высоты, его именем названы учреждения образования и культуры, улицы в городах и селах республики. Я благодарен каждому, который приехал сегодня сюда, чтобы отдать дань уважения поэту", - сказал глава Черекского района Борис Муртазов, выступая на митинге, состоявшемся во дворе дома Мечиева.

"В каждом селе есть человек, на которого все равняются, в каждом народе есть человек, по которому судят о народе. Говоря о балкарском народе, каждый человек представляет себе Кязима Мечиева", - отметил и. о. министра культуры КБР Мурадин Кумахов, добавив, что празднование юбилейной даты продлится до конца месяца.

Мудрость в словах

"Балкарские поэты называют Кязима Мечиева учителем, балкарский народ уже столетие поет его песни, повторяя слова, в которых мудрость, благородство и правда жизни. В скором времени выйдет новая книга Мечиева с моими комментариями", - рассказал присутствующим поэт, исследователь наследия Мечиева Абдуллах Бегиев.

"Для многих Кязим Мечиев является поэтом, основоположником балкарской литературы, но для нас, верующих, он религиозный ученый, который несколько раз совершил хадж пешком", - сказал первый заместитель председателя духовного управления мусульман КБР Хызыр Мисиров.

Учащиеся школ Черекского района подготовили литературно-музыкальную композицию, в которой стихи Мечиева звучали на балкарском и русском языках, были исполнены песни на его слова.

История жизни, сохранившаяся в горах

В мемориальном доме-музее поэта выставлена домашняя утварь, которой пользовались балкарцы в те годы; одежда, которую носили в бытность поэта и немногочисленные документы. Среди них запрос Союза советских писателей, направленный в 1945 году, после смерти поэта (умер Мечиев в 1945 в месте ссылки, где находился со своим народом с 1944 года - прим. ТАСС) председателю правления Союза советских писателей Киргизской ССР Баялинову. Документ содержит несколько просьб: "выяснить обстоятельства смерти Кязима Мечиева, установить место его погребения, выяснить состояние и местонахождения его архива".

Еще один документ рассказывает посетителям о том, что Кязим Мечиев является членом Союза писателей СССР с 1940 года. Далее развешаны копии его немногочисленных фотографий и современные живописные портреты, сделанные по ним. На противоположном берегу речки Шыкъы расположена кузница поэта, в которой он зарабатывал на жизнь, где сохранены очаг, горн, наковальня, каменные полки, некоторые другие приспособления.

По словам Мурадина Туменова, который возглавлял администрацию Черекского района, дом и кузница Кязима были восстановлены 30 лет назад руководителями колхоза селения Безенги. "Ровно 30 лет назад здесь тоже был митинг, посвященный 130-летию со дня рождения Кязима Мечиева, тогда были делегации из Казахстана, Киргизии, Грузии, Ставропольского и Краснодарского краев. Это состоялось благодаря людям, возглавлявшим колхоз "Путь к коммунизму", которые решили восстановить дом Кязима, строили дорогу сюда и восстановили кузницу", - рассказал Туменов.

О поэте

Мечиев Кязим Беккиевич (1859-1945) - балкарский поэт, просветитель, философ-гуманист, основоположник балкарской поэзии и литературного балкарского языка. Член Союза писателей СССР с 1940 года. Родился в ауле Шыкъы Безенгийского ущелья. Его отец сам будучи неграмотным отдал сына на обучение местному имаму. Во время учебы в медресе, уже за пределами своего села Мечиев учил арабский, персидский, турецкий языки, там же он изучал светскую литературу.

Кязим начал писать стихи на родном языке, задолго как появилась балкарская письменность, писал арабскими буквами, эти письмена до революции немногие могли и прочитать. Но стихи поэта были столь проникновенны, столь правдивы и близки народу, что его соплеменники передавали их из уст в уста, так и сохранив его наследие.