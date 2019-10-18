Павел Астахов и Сергей Шаргунов стали лауреатами литературного форума "Золотой Витязь"

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Победителей международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" в пятницу вечером наградили в Железноводске (Ставропольский край). Лауреатами за произведения в прозе стали Павел Астахов и Сергей Шаргунов, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске завершился X международный славянский литературный форум "Золотой Витязь". В церемонии закрытия приняли участие звезды отечественного театра и кино Ольга Будина, Валерий Баринов, Лариса Шахворостова и другие популярные артисты. Золотые статуэтки из рук президента форума Николая Бурляева получили литераторы в семи номинациях", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, лауреатами в прозе стали Павел Астахов с "Простыми чудесами" и Сергей Шаргунов с произведением "Свои", в категории "Поэзия" победили Александр Орлов со стихотворением "Епифань" и "Избранные стихотворения" Дмитрия Мизгулина, в номинации "Публицистика" победило "Напряжение" Сергея Бокова, Ольга Воробьева получила награду за произведение "Тихая провинция Руси", рассчитанное на детский и юношеский возраст.

"Кроме того, жюри форума отметило труд "Босния и Герцеговина в общественно-политической жизни России в 1856-1875 годах" Ксении Мельчаковой в категории "Литература по истории славянских народов", а лучшим литературным киносценарием признали работу "Там, где война. Назначение - Алеппо" Дмитрия Акимова из Санкт-Петербурга.

Специальный приз "За подвижнический труд, открывающий новые горизонты в языковедении" получил литератор из Иркутска Владимир Рак за новеллу "Боже, научи меня говорить", - добавила представитель городской администрации.

Она отметила, что всего на конкурс было представлено более 300 литературных работ, 90 из которых попали в шорт-лист фестиваля.

Х "Золотой Витязь" открылся 15 октября. В рамках форума на территории Ставропольского края прошло более 25 культурно-массовых мероприятий с участием актеров театра и кино.

О форуме

В рамках Х международного славянского форума искусств "Золотой Витязь" с 14 сентября по 31 октября в Севастополе, Суздале и Москве пройдет форум изобразительных искусств. А с сентября по декабрь в регионах России проходит музыкальный форум "Золотой Витязь". Юбилейным также станет проведение Х литературного форума "Золотой Витязь", который в этом году состоится 15-18 октября в Пятигорске.

В 2019 году в адрес оргкомитета X международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" поступило 302 произведения из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов РФ и зарубежных стран. К участию в творческом конкурсе допущено 167 произведений, 90 из которых попали в короткий список. По результатам рассмотрения жюри определит победителей и лауреатов форума. Среди участников - лауреатов X литературного форума - литераторы из России, Украины, Белоруссии, Австрии, Сербии, Китая.

Международный форум "Золотой Витязь" объединяет представителей многих видов искусств под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". С 1991 года под эгидой "Золотого витязя" прошло более 70 форумов, включая кинематографический, театральный, литературный, музыкальный, живописи, экологический, а также форум русских боевых искусств.