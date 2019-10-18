В Оренбурге открылась первая в истории города выставка картин из Эрмитажа

ОРЕНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Выставка картин "Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI--XIX веков" открылась в пятницу в Оренбургском музее изобразительных искусств и стала первым в истории региона вернисажем, где представлено 41 произведение всемирно известного собрания Государственного Эрмитажа. Произведения Абрахама Брейгеля, Яна Брейгеля, Ян ван Хейсума, Джованни Руопполо, Микельанджело дель Кампидольо и других авторов ведущих художественных школ Фландрии, Голландии, Италии, Германии и Франции сначала увидели журналисты и искусствоведы области.

"Мы очень ждали этого события и, благодаря проекту "Культурная платформа АРТ-ОКНО" благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", в начале года узнали, что вошли в проект. Такое собрания подлинников одного из самых посещаемых и востребованных музеев в мире - Государственного Эрмитажа - в Оренбургской области не было никогда, это событие историческое. Нам приятно и почетно, что мы имеем возможность это видеть и показать", - сказала на открытии выставки и.о. министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко.

В состав экспозиции, посвященной одному такому жанров живописи как натюрморт, вошли произведения ведущих художественных школ Западной Европы XVI-XIX веков: Фландрии, Голландии, Италии, Германии и Франции. Организаторы подчеркивают уникальность экспозиции, потому что каждая из представленных вещей имеет многовековую историю, отличаются особой хрупкостью и трепетностью к условиям экспонирования и транспортировки. Но Оренбургскому областному музею изобразительных искусств удалось соблюсти все нюансы.

"Выставка, которую мы привезли, довольно сложная и чрезвычайно нежная, собрать ее было очень непросто", - рассказал заместитель заведующего Отделом западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа Михаил Дединкин, отметив, что именно в таком составе картины еще не были ни в одном городе России.

Дединкин назвал испытанием для современно зрителя выставку натюрмортов XVI-XIX веков. Он советовал читать каждую картину как книгу, задерживаясь у каждой как можно дольше. "Эти картины тщательно продуманы, любая деталь занимает точно определенное место, и все это связывается в органичную композицию. Это очень технологически долго писалось, и именно благодаря тщательности работы эти картины смогли сохраниться до наших дней. Надо… рассматривать детали и понимать, что изображено, надо видеть то, что хотел сказать художник и что важно было для людей этой эпохи", - объяснил он.

Экспозиция "Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI--XIX веков", подготовленная при участии благотворительного фонда бизнесмена и мецената Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", начнет работу 19 октября и пробудет в Оренбурге до 19 января 2020 года.