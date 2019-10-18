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Голощекин и Жилин открыли XXIII Международный джаз-фестиваль "Евразия-2019" в Оренбурге

В рамках фестиваля 20 октября выступят гитарист Роман Мирошниченко, ансамбль Тима Дорофеева и певица Сай Смит из США
Давид Голощекин и его джаз-квартет Алена Гниденко/ТАСС
Описание
Давид Голощекин и его джаз-квартет
© Алена Гниденко/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Мультиинструменталист Давид Голощекин и его квартет, а также музыкант Сергей Жилин и "Фонограф-Джаз-Квартет" дали старт трехдневному джазовому марафону в Оренбурге, открыв своим выступлением XXIII Международный Джаз-фестиваль "Евразия-2019", передает корреспондент ТАСС.

"На джазовой карте России Оренбург стоит как город, в котором проводится потрясающий фестиваль. Далеко не каждый город такое имеет, это о чем-то говорит <...> Вы вошли в историю отечественного джаза", - сказал Голощекин журналистам после выступления.

На сцене Оренбургской филармонии он со своим коллективом представил программу "75 на 50", посвященную личному юбилею основателя и художественного руководителя Филармонии джазовой музыки и 50-летию джаз-квартета. Играющий на скрипке, фортепиано, электрооргане, вибрафоне, флюгельгорне, тенор-саксофоне и других инструментах Голощекин признался, что не владеет только одним инструментом - своим голосом. Поэтому он пригласил в качестве вокалистки молодую джазовую исполнительницу Юлию Касьян.

Во втором отделении первого вечера фестиваля зрителей ждала встреча с известным музыкантом Сергеем Жилиным и его "Фонограф-Джаз-Квартет". Они сыграли часть концерта "Посвящение Оскару Питерсону". Жилин считает, что фестивали, подобные оренбургскому, способствуют увеличению аудитории джазовой музыки. "Мне также интересно смотреть, что делают коллеги", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Присущая джазу как стилю импровизация стала основой и для составления программы фестиваля, отмечает и.о. министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко. Каждый концерт и каждое отделение, по ее мнению, разноплановые, и в этом тоже есть элемент импровизации. 19 октября поклонники джазовой музыки услышат "Фортуна-брасс-бэнд" с программой, посвященной Леониду Утесову, и трио Льва Кушнира (вокал - Карина Кожевникова). 20 октября на оренбургской сцене выступят гитарист Роман Мирошниченко, ансамбль Тима Дорофеева и певица Сай Смит из США.

"Разные солисты и исполнители, которые работают в джазе, приезжают в течение года, но почему-то абсолютно полными залы филармонии бывают только в эти осенние дни. Это традиция и особая атмосфера, когда собираются друзья, которые знают, что осенью им привезут хорошую достойнейшую программу, можно будет поговорить с известными исполнителями. В этом году мы возрождаем традицию, которую ввели отцы-основатели фестиваля по проведению джем-сейшн, что тоже добавит своих красок в программу", - считает Шевченко.

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РоссияОренбургская область
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