В Анкаре открылась международная книжная выставка, страной-партнером выступает Россия

АНКАРА, 19 октября. /ТАСС/. Международная книжная выставка, страной - партнером которой в этом году выступает Россия в рамках проходящего перекрестного Года культуры и туризма РФ и Турции, торжественно открылась в пятницу в Анкаре. На церемонии открытия выступил посол России в Турции Алексей Ерхов.

"В священном Коране есть выражение "люди писания", "люди священной книги". Если брать этот термин в более широком смысле, то всех книголюбов можно назвать "людьми книги", - отметил дипломат. - Мы все любим книгу как источник знаний. Но книга - это также источник добра, мудрости, дружбы и любви".

Ерхов подчеркнул, что в последние годы отношения между Россией и Турцией развиваются очень динамично. Он также отметил символичность того, что РФ выступает в этом году в роли страны - партнера международной выставки в Анкаре. "Культурные отношения играют большую роль, они отражают духовную тягу наших народов и стран друг к другу и их духовную близость", - добавил посол.

По его словам, активное участие России в столичной выставке поможет дальнейшему сближению народов двух стран. "Мне видится органическая связь между тем, как описывал Стамбул великий турецкий писатель Орхан Памук, и как описывал Петербург наш великий писатель Федор Достоевский. Живым примером духовной близости и связи наших народов является судьба великого турка Назыма Хикмета", - подчеркнул Ерхов.

Международная книжная выставка проходит в турецкой столице с 18 по 27 октября, в рамках мероприятия состоится лекция российского писателя Ильи Бояшова, презентация и подписание его книг. На площадке выставки пройдет также международный фестиваль поэзии, выставка коллажей "Легенды русской литературы", презентация переведенной на турецкий язык книги Евгения Примакова "Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами".

С 24 по 25 октября пройдет конференция "Российско-турецкие отношения: формирование будущего", посвященная 90-летию со дня рождения Примакова. В ней примут участие российский политолог Александр Дугин и историк Андрей Фурсов.