Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фестиваль "Международная неделя консерваторий" соберет в Петербурге гостей из 16 стран

На мероприятии представят десять фестивальных программ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Фестиваль "Международная неделя консерваторий" открывается в субботу в Санкт-Петербурге. Зачином фестивального марафона станет концерт в Большом зале Филармонии, на котором выступят высшие музыкальные школы из шестнадцати стран Европы, Азии и Америки.

Фестиваль зародился в Петербурге 19 лет назад под эгидой консерватории имени Николая Римского-Корсакова.

"За эти годы неоднократно менялась и экономическая, и политическая ситуация вокруг нас, но фестиваль продолжает существовать. "Неделя консерваторий" - прекрасная площадка для обмена опытом в области академического музыкального исполнительства", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС ректор консерватории Алексей Васильев.

Он отметил, что публика ждет этого фестиваля с насыщенной концертной и образовательной программой.

Сам ректор примет участие как дирижер в одной из ключевых премьер фестиваля - исполнении кантаты Станислава Монюшко "Призрак" на стихи Адама Мицкевича. В Эрмитажном театре это произведение исполнят солисты Национальной оперы Варшавы и Камерный оркестр Санкт-Петербургской консерватории. Еще одна премьера пройдет под знаком Года музыки Великобритании и России. Это будет детская опера-фантазия британского композитора Оливера Нассена "Там, где живут чудовища", которая прозвучит в концертном зале Мариинского театра в исполнении лондонской компании Shadwell Opera.

Десять фестивальных программ включают симфонические, хоровые, камерные произведения, музыку для органа, а также джаз и этно. Выступит Ереванская консерватория имени Комитаса, чей фольклорный ансамбль "Шогаки" включает почти все национальные армянские инструменты. А камерный оркестр "Академия Балтика", сформированный из музыкантов трех прибалтийских республик, в преддверии Года Бетховена исполнит не только свою национальную музыку, но и Седьмую симфонию великого немецкого композитора.

За минувшие годы на фестивале побывало около 280 высших школ музыки России, стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Уникальный проект старейшего музыкального вуза России завоевал такой авторитет благодаря поддержке городских комитетов по культуре и по внешним связям, а также активной помощи дипломатических миссий и институтов культуры разных стран, которые рассматривают этот фестиваль как прекрасную возможность развития культурных связей с Россией.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Москве пройдет премьера оперы-буфф "Рабочий и колхозница", посвященной ВДНХ
Также постановку приурочили к 130-летию со дня рождения скульптура Веры Мухиной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС