Фестиваль "Международная неделя консерваторий" соберет в Петербурге гостей из 16 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Фестиваль "Международная неделя консерваторий" открывается в субботу в Санкт-Петербурге. Зачином фестивального марафона станет концерт в Большом зале Филармонии, на котором выступят высшие музыкальные школы из шестнадцати стран Европы, Азии и Америки.

Фестиваль зародился в Петербурге 19 лет назад под эгидой консерватории имени Николая Римского-Корсакова.

"За эти годы неоднократно менялась и экономическая, и политическая ситуация вокруг нас, но фестиваль продолжает существовать. "Неделя консерваторий" - прекрасная площадка для обмена опытом в области академического музыкального исполнительства", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС ректор консерватории Алексей Васильев.

Он отметил, что публика ждет этого фестиваля с насыщенной концертной и образовательной программой.

Сам ректор примет участие как дирижер в одной из ключевых премьер фестиваля - исполнении кантаты Станислава Монюшко "Призрак" на стихи Адама Мицкевича. В Эрмитажном театре это произведение исполнят солисты Национальной оперы Варшавы и Камерный оркестр Санкт-Петербургской консерватории. Еще одна премьера пройдет под знаком Года музыки Великобритании и России. Это будет детская опера-фантазия британского композитора Оливера Нассена "Там, где живут чудовища", которая прозвучит в концертном зале Мариинского театра в исполнении лондонской компании Shadwell Opera.

Десять фестивальных программ включают симфонические, хоровые, камерные произведения, музыку для органа, а также джаз и этно. Выступит Ереванская консерватория имени Комитаса, чей фольклорный ансамбль "Шогаки" включает почти все национальные армянские инструменты. А камерный оркестр "Академия Балтика", сформированный из музыкантов трех прибалтийских республик, в преддверии Года Бетховена исполнит не только свою национальную музыку, но и Седьмую симфонию великого немецкого композитора.

За минувшие годы на фестивале побывало около 280 высших школ музыки России, стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Уникальный проект старейшего музыкального вуза России завоевал такой авторитет благодаря поддержке городских комитетов по культуре и по внешним связям, а также активной помощи дипломатических миссий и институтов культуры разных стран, которые рассматривают этот фестиваль как прекрасную возможность развития культурных связей с Россией.