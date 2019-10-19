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Началась первая трансляция в новом виртуальном концертном зале Ленинградской области

Зал выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" оснащен широкоформатным экраном, благодаря которому создается эффект присутствия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Началась первая трансляция в новом виртуальном концертном зале филиала Государственного Эрмитажа - выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" в Ленинградской области из Московской государственной академической филармонии - концертного зала имени П. И. Чайковского, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"В 18:00 мск началась трансляция концерта из Московской государственной академической филармонии - концертного зала имени Петра Ильича Чайковского. Это первая трансляция в виртуальном концертном зале выставочного центра "Эрмитаж-Выборг", проекта, который реализуется по нацпроекту "Культура", - отметила собеседница агентства.

Зал выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" оснащен звуковым оборудованием по системе "5+1" и широкоформатным экраном, благодаря которому создается эффект присутствия. Зал рассчитан на 50 мест.

Первыми посетителями виртуальных концертов станут учащиеся школ искусств, студенты колледжей и вузов, в том числе и педагогических, любители классической музыки. Там будут проходить онлайн трансляции и записи ведущих концертных площадок России и мировых концертных залов: Московской филармонии, Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, Венской филармонии, Свердловской филармонии и других.

С 2014 года действует специальный социальный проект Минкультуры России "Всероссийский виртуальный концертный зал", который позволяет слушать концерты в исполнении известных российских коллективов и солистов во всех регионах России как в режиме онлайн, так и в записи. Специально оборудованные залы оснащены высокопрофессиональной современной техникой и позволяют сохранить чистоту и качество звука, создавая эффект присутствия на филармонических концертах слушателей в регионах. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский назвал создание Виртуального концертного зала "прорывом в будущее". "Музыка всегда объединяла людей, и информационные технологии помогают этому творческому единению", - сказал министр на открытии этого проекта в декабре 2014 года.

В рамках национального проекта "Культура" планируется создание до 2024 года виртуальных концертных залов в 500 городах.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияЛенинградская область
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