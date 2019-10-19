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Выставка шедевров музеев Московского Кремля открылась в Пермской художественной галерее

Посетители могут увидеть 64 экспоната, датированных XVII веком

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Выставка "Шедевры кремлевских мастерских" из музеев Московского Кремля открылась в Пермской государственной художественной галерее, где представили более 60 экспонатов из хранилищ царской казны. Об этом в субботу сообщается на сайте краевого правительства.

"Экспозицию составили драгоценные предметы придворного быта из хранилищ царской казны - всего 64 экспоната, датированных XVII веком. Привезенное из столицы собрание показывает работы всех художников и ремесленников, которые трудились при царском дворе в разных мастерских", - говорится в сообщении.

В экспозиции можно увидеть посуду, элементы парадной сбруи, драгоценное шитье на итальянских тканях, сабли с эфесами, усеянными драгоценными камнями, ружья, украшенные инкрустацией из слоновой кости, и церковную утварь. Большая часть предметов - из запасников Кремля, зрителям она, как правило, недоступна.

По словам старшего научного сотрудника музеев Московского Кремля Ольги Цициновой, в XVII веке иконописцы служили в Оружейной палате Кремля, иконописная мастерская имела четкий штат. "Несколько иконописцев работали постоянно и за свою работу получали жалованье. Для больших работ создавалась артель, в которую приглашались кормовые иконописцы - временные работники. Имена всех жалованных иконописцев нам известны", - отметила она.

В коллекции музея есть работа прославленного московского иконописца Симона Ушакова, руководившего Оружейной палатой в 1670-е годы. На доске - изображение Федора Стратилата, святого патрона царя Федора Алексеевича, икона была написана в 1676 году, в год его восшествия на престол, для Баговещенского собора и находилась в иконостасе напротив царского моленного места.

Выставка "Шедевры кремлевских мастерских" пробудет в Перми до середины января 2020 года.

Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" включает в себя Оружейную палату и архитектурный ансамбль Соборной площади, в который входят Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы, церковь Ризположения, Патриаршие палаты, колокольня "Иван Великий", а также выставочные залы в Успенской звоннице и Одностолпной палате Патриарших палат, здесь хранятся государственные реликвии и огромные материальные ценности. История формирования, развития и деятельности музейного учреждения в Московском Кремле насчитывает почти три столетия.

Теги
РоссияПермский край
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