Кинофестиваль "Святой Владимир" открылся в Севастополе короткометражками

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Кинофестиваль "Святой Владимир" открылся в субботу в Севастополе двумя короткометражными фильмами. Один из них рассказывает о мальчике с синдромом Дауна, а второй - о встрече разлученных на десятки лет брата и сестры, передает корреспондент ТАСС.

"Должен сказать, что очень сильная программа, замечательная просто. И я поражаюсь нашим телеканалам, которые говорят, что для них это неформат. Это замечательные добрые фильмы, которые рассказывают о том, что в нашей стране есть замечательные люди", - сказал журналистам председатель жюри Юрий Кара.

Фестиваль продлится до 23 октября. В конкурсной программе и вне ее будут представлены около 90 фильмов, которые создали кинематографисты из России, Республики Сербской, Греции, Австралии и других стран. На фестивале представлены анимация, документальные и художественные фильмы, телепроекты.

Первыми были представлены короткометражные фильмы "Жду тебя" режиссера Евгении Юстас и "Меня зовут Петя" Дарьи Биневской - их показали в субботу на открытии фестиваля. Первая короткометражка рассказывает о женщине, которая более 60 лет каждый год приходила на одно и то же место в надежде на встречу с братом, с которым была разлучена во время гражданской войны в Испании. Вторая - о женщине, которая в больнице случайно встречает мальчика с синдромом Дауна и по ночам рисует картины на стекле.

Кинофестиваль "Святой Владимир" проводится в Севастополе ежегодно с 2015 года с благословения архиепископа Симферопольского и Крымского Лазаря, при поддержке командования Черноморским флотом РФ, Союза журналистов России, правительства Севастополя. В прошлом году в конкурсную программу кинофестиваля вошли 50 фильмов, участие в нем приняли представители из 25 стран.