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Кабмин присудил 15 премий "Душа России" за вклад в развитие народного творчества

Размер каждой премии составляет 100 тыс. рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство РФ присудило 15 премий "Душа России" в размере 100 тыс. рублей каждая за вклад в сохранение и развитие народных художественных традиций. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

"Премия присуждается руководителям и солистам самодеятельных коллективов народного творчества, исполнителям эпоса и самодеятельным мастерам народного декоративно-прикладного искусства за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, а также за активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение народной культуры", - говорится в пояснительной записке к документу.

Награды вручались в номинациях "Народная музыка", "Народное пение", "Народный мастер", "Традиционная народная культура" и "Народный танец". Премии получили руководители и музыканты фольклорных ансамблей, мастера народных промыслов, руководители театральных и танцевальных коллективов.

Согласно тексту распоряжения, лауреаты получат также нагрудные знаки и дипломы.

Премия "Душа России" с 2002 года ежегодно присуждается выдающимся деятелям культуры, посвятившим свою деятельность народному искусству и образованию.

Теги
Россия
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