Театры из Астрахани, Иркутска и Кирова получили премии за постановки по русской классике

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство РФ присудило премии трем региональным театрам за лучшую постановку по произведениям русской классики. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

"Премия присуждается профессиональным репертуарным театрам, имеющим в текущем репертуаре спектакли, ориентированные на детскую, подростковую или юношескую аудиторию, являющимся бюджетными или автономными учреждениями субъектов федерации либо муниципальными бюджетными или автономными учреждениями, за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, вышедшую в год присуждения премии либо в предыдущем году в рамках реализации проекта "Театр - детям". Ежегодно присуждаются три премии, каждая из которых включает в себя специальный приз, диплом лауреата премии и денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей", - говорится в пояснительной записке.

В 2019 году премии присуждены Астраханскому театру кукол за постановку "Сказка о Крошечке-Хаврошечке" по мотивам русской народной сказки, Иркутскому областному театру кукол "Аистенок" за постановку "Утиная охота. Сны Зилова" по пьесе Александра Вампилова, Кировскому государственному театру юного зрителя "Театр на Спасской" за постановку "Дуэль" по повести Антона Чехова.

Премия правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики была учреждена 10 ноября 2018 года и вручается второй раз.