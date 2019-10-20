Символ Всероссийского театрального марафона передали Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 октября. /ТАСС/. Символ Всероссийского театрального марафона в виде древнегреческого амфитеатра с изображением гербов всех регионов страны доставили в Петрозаводск. "Эстафетную палочку" на сцене Национального театра Карелии министру культуры региона Алексею Лесонену передал начальник управления культуры, молодежной политики и спорта Ненецкого автономного округа (НАО) Антон Пустовалов.

"Карелия стала 76-м регионом, куда прибыл символ Всероссийского театрального марафона", - рассказал журналистам Лесонен. В рамках всероссийской акции в Петрозаводск с гастролями приехал любительский театр "Илебц" из Ненецкого автономного округа со спектаклем "Тундровые были, или Сказки бабушки Сэрне". По словам Пустовалова, постановка продемонстрирует карельскому зрителю всю самобытность ненецкой культуры.

Министр культуры Карелии отметил важность подобных всероссийских проектов для обмена опытом между театрами во время, когда театральному искусству приходится конкурировать за зрителя со многими развлекательными площадками - от телевидения до интернета. В НАО отсутствуют профессиональные театры, но хорошо развито движение любительских. В Карелии планируют взять на вооружение этот опыт и провести в следующем году фестиваль самодеятельных театров республики.

"История с самодеятельными театрами очень интересная, потому что в следующем году мы хотим провести фестиваль самодеятельных театров уже в Карелии. Это движение надо обязательно поддерживать. Здесь со стороны министерства культуры республики до сих пор было оказано недостаточно внимания, надо этот пласт поднимать, усиливать и помогать людям, которые на собственном энтузиазме, своими силами организуют замечательные постановки. А для актера, даже самодеятельного, важна возможность представить свое искусство народу", - отметил Лесонен.

Из Петрозаводска символ марафона отправится в Санкт-Петербург. На сцене театра "Зазеркалье" республиканский театр драмы "Творческая мастерская" покажет три постановки: "Васса" по пьесе Максима Горькова "Васса Железнова", "Про меня и про мою маму" современного драматурга Елены Исаевой и "Любовь. Письма" петербургского режиссера Бориса Цейтлина.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в нем участвуют все 85 регионов страны. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются на гастроли и передают специальный символ марафона следующему участнику. Подведение итогов состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.