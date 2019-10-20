Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авторы 100 комедий поборются за приз международного фестиваля "Золотой теленок" в Кирове

Жюри выберет 16 лучших работ, которые покажут 23 октября

КИРОВ, 20 октября. /ТАСС/. Первый международный фестиваль короткометражного кино "Золотой теленок" открылся в воскресенье на сцене Вятской филармонии в Кирове. Жюри предстоит выбрать лучшие комедии из 100 работ, созданных участниками Клуба веселых и находчивых (КВН).

Прошедшие предварительный отбор 100 фильмов будут транслировать для участников и жюри фестиваля с 21 по 23 октября в кировском кинотеатре "Колизей". Из них жюри выберет 16 лучших работ, которые будут показаны 23 октября.

"Знаковое событие сегодня в Кирове - первый международный фестиваль короткометражных фильмов. Для нас это большое событие и туристическое, и культурное. Я смотрю в зал, очень много молодых, энергичных, талантливых людей. Пусть победит сильнейший, а все остальные запомнят Киров, фестиваль этот станет ежегодным", - поприветствовал губернатор Кировской области Игорь Васильев участников и гостей со сцены Вятской филармонии.

Как рассказала министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова, за право проведения фестиваля боролись Москва, Нижний Новгород, Самара, Ульяновск, другие крупные города. Однако благодаря победе кировской команды КВН "Вятка" в высшей лиге 2018 года почетное право провести фестиваль было отдано Кирову.

К участию приглашались все, кто играет или играл в КВН, всего было заявлено 613 короткометражных фильмов, 100 из них прошли отборочный тур и примут участие в борьбе за победу. Призовой фонд - миллион рублей. Победителям будет предложена работа в компаниях "Росвидео" и "КВН Продакшн". Кроме того, победители получат статуэтки "Золотой теленок", это, по словам организаторов, своеобразная дань отцам-основателям комедийного жанра Илье Ильфу и Евгению Петрову.

По словам креативного продюсера "КВН Продакшн" Евгения Донских, цель фестиваля - поддержать молодые таланты в сфере киноискусства - актеров, режиссеров, продюсеров, операторов, сценаристов. "Мы год вынашивали эту идею, готовились, я провел две недели, отсматривая 200 с лишним работ, они все крутые. Надеюсь, мы положим начало традиции встречаться здесь и делать крутые комедии", - отметил Донских. "Желаю этому замечательному фестивалю долгой, красивой, веселой жизни", - поприветствовала участников народная артистка России Алла Сурикова.

Теги
РоссияКировская область
Реклама на ТАСС
Российские мастера оперы и балета выступили в Софии
На сцене Софийского театра оперы и балета выступали Екатерина Крысанова и Иван Васильев в балете "Дон Кихот", а также Наталья Павлова в опере "Евгений Онегин"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС