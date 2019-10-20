Авторы 100 комедий поборются за приз международного фестиваля "Золотой теленок" в Кирове

КИРОВ, 20 октября. /ТАСС/. Первый международный фестиваль короткометражного кино "Золотой теленок" открылся в воскресенье на сцене Вятской филармонии в Кирове. Жюри предстоит выбрать лучшие комедии из 100 работ, созданных участниками Клуба веселых и находчивых (КВН).

Прошедшие предварительный отбор 100 фильмов будут транслировать для участников и жюри фестиваля с 21 по 23 октября в кировском кинотеатре "Колизей". Из них жюри выберет 16 лучших работ, которые будут показаны 23 октября.

"Знаковое событие сегодня в Кирове - первый международный фестиваль короткометражных фильмов. Для нас это большое событие и туристическое, и культурное. Я смотрю в зал, очень много молодых, энергичных, талантливых людей. Пусть победит сильнейший, а все остальные запомнят Киров, фестиваль этот станет ежегодным", - поприветствовал губернатор Кировской области Игорь Васильев участников и гостей со сцены Вятской филармонии.

Как рассказала министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова, за право проведения фестиваля боролись Москва, Нижний Новгород, Самара, Ульяновск, другие крупные города. Однако благодаря победе кировской команды КВН "Вятка" в высшей лиге 2018 года почетное право провести фестиваль было отдано Кирову.

К участию приглашались все, кто играет или играл в КВН, всего было заявлено 613 короткометражных фильмов, 100 из них прошли отборочный тур и примут участие в борьбе за победу. Призовой фонд - миллион рублей. Победителям будет предложена работа в компаниях "Росвидео" и "КВН Продакшн". Кроме того, победители получат статуэтки "Золотой теленок", это, по словам организаторов, своеобразная дань отцам-основателям комедийного жанра Илье Ильфу и Евгению Петрову.

По словам креативного продюсера "КВН Продакшн" Евгения Донских, цель фестиваля - поддержать молодые таланты в сфере киноискусства - актеров, режиссеров, продюсеров, операторов, сценаристов. "Мы год вынашивали эту идею, готовились, я провел две недели, отсматривая 200 с лишним работ, они все крутые. Надеюсь, мы положим начало традиции встречаться здесь и делать крутые комедии", - отметил Донских. "Желаю этому замечательному фестивалю долгой, красивой, веселой жизни", - поприветствовала участников народная артистка России Алла Сурикова.