Фестиваль "Джаз-лихорадка" в Перми посвятили 120-летию со дня рождения Дюка Эллингтона

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Джаз-лихорадка", который прошел в Перми 19-20 октября, организаторы посвятили 120-летию со дня рождения известного американского музыканта Дюка Эллингтона. Об этом журналистам в воскресенье рассказал художественный руководитель фестиваля Валерий Протасевич.

"XIV фестиваль, его посвятили 120-летию Дюка Эллингтона. В этой связи эта мысль родилась [соединить в оформлении] Бруклинский мост и Камский мост [расположен в Перми], посередине экран, объединили это все. Первый день удался однозначно, второй день тоже прошел хорошо", - сказал он.

Впервые на фестивале устроили танцевальный джазовый сет, он прошел в фойе Дворца культуры имени Анатолия Солдатова в пространстве фотовыставки, посвященной "Джаз-лихорадке". Три коллектива исполняли музыку, а люди, рассматривая фотографии, танцевали. В дни фестиваля джазовыми стандартами слушателей порадовали пермские коллективы, солист из Латвии Эвилен Протектор в сопровождении Казанского филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан. Под аккомпанемент коллектива провели совместную импровизацию музыкантов (джем-сейшн), состоялось выступление и детского ансамбля "Юниджаз" из Екатеринбурга.

Финальным аккордом стал концерт певца из США Эллиота Маннерлина, который поразил публику своим вокальным диапазоном. Аккомпанировал ему коллектив "Трио Олега Бутмана". Во втором отделении выступил народный артист России, саксофонист Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр. Музыканты исполнили произведения Дюка Эллингтона, Уинтона Марсалиса и других композиторов.

Ежегодный фестиваль "Джаз-лихорадка" впервые прошел в Перми в 2006 году. За это время слушатели познакомились с яркими представителями джазовой культуры США, Германии, Венгрии, Грузии, Польши, Туниса, Болгарии, Эстонии, Швеции и России. Традиционно на одной сцене с известными музыкантами играют дети.

Американский джазовый пианист и композитор Дюк Эллингтон (Эдвард Кеннеди Эллингтон) родился 29 апреля 1899 года, в 11 лет он сочинил первые композиции. К 1930 году оркестр Дюка Эллингтона стал образцом для музыкантов того времени. Композитор Эллингтон писал музыку для кино и мюзиклов. Неоднократно его творчество отмечалось Пулитцеровской премией, премией Grammy.