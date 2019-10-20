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Международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" прошел в Сухуме

Мероприятие посетили более 2 тыс. зрителей

СУХУМ, 20 октября. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль классической музыки "Хибла Герзмава приглашает" прошел в воскресенье вечером в столице Абхазии - впервые на городском стадионе "Динамо". Среди более 2 тыс. зрителей был и президент Абхазии Рауль Хаджимба.

В концерте, который шел более двух часов, принимали участие оперная дива - народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава (сопрано), народный артист Башкортостана и Татарстана Ильдар Абдразаков (бас), Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением народного артиста России, дирижера Александра Сладковского, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича.

"Сегодня в Сухуме проходит XVII Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает". Фестиваль, созданный оперной дивой в 2001 году, уже расширил свои границы, концерты проводились не только в Абхазии, но и в разных городах Российской Федерации, а также в Швейцарии, Австрии, Германии и США. За 17 лет существования фестиваля в Абхазии выступили всемирно известные оперные певцы и коллективы, фестиваль является ярким культурным событием международного масштаба и способствует формированию положительного имиджа республики в мировом культурном пространстве. Миллионы зрителей стали близки к музыкальной культуре Абхазии благодаря абхазским песням в репертуаре Хиблы", - сказала, открывая фестиваль, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

На концерте прозвучали фрагменты из опер Верди "Трубадур", "Макбет", "Эрнани", "Набукко", "Сила судьбы", оперы Беллини "Норма" и другие. Прозвучали абхазские народные песни - "Песнь о скале" в исполнении Герзмавы и "Песнь о ранении", исполненная хором акапелла. Прозвучало и музыкальное поздравление Сладковскому, чей день рождения совпал с фестивалем. На концерте выступила и юная абхазская балерина, воспитанница Академии Русского балета в Санкт-Петербурге Кристина Чкотуа.

"Мне хочется, чтобы этот фестиваль был для вас праздником. С вами всем сердцем", - сказала Хибла Герзмава, обращаясь к зрителям на абхазском языке перед тем, как спеть песню "Абхазия моя", написанную Максимом Фадеевым в прошлом году специально к 25-летию Дня победы и независимости Абхазии. Народная артистка Абхазии и РФ поблагодарила оркестр под управлением Сладковского, хор под руководством Конторовича и Ильдара Абдразакова, который нашел в своем плотном графике время приехать в Абхазию. "Благодарю всех, кто поддержал проведение фестиваля. Главным образом спасибо моей земле, моим родителям за то, что они дали мне жизнь здесь, в этой стране", - сказала Герзмава.

О Хибле Герзмава

Герзмава с 1995 года является солисткой (сопрано) Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ее талант отмечен наградами ряда международных конкурсов вокалистов, среди которых итальянский Voci Verdiani ("Вердиевские голоса"), конкурсы имени Франсиско Виньяса в Барселоне и имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, Международный конкурс имени П. И. Чайковского в Москве, а также театральные премии "Золотой Орфей" и "Золотая маска".

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