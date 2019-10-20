Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) стал лидером российского проката, собрав 713,5 млн рублей за минувший уик-энд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 17 по 20 октября.

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Американский фильм в жанре фэнтези режиссера Хоакима Роннинга вышел в российский прокат 17 октября. Картина, ставшая продолжением фильма "Малефисента", рассказывает о сложной взаимосвязи между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса. Главные роли в фильме сыграли Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер и другие актеры.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял фильм "Джокер" (Joker) американского режиссера Тодда Филлипса. Картина с Хоакином Фениксом в главной роли рассказывает историю Джокера, главного врага супергероя Бэтмена из знаменитого комикса. Фильм вышел в российский прокат 3 октября и собрал 192,5 млн рублей.

Третье место по кассовым сборам занял мультфильм "Эверест" (Abominable) американо-китайского производства. Картина, созданная авторами мультфильмов "Корпорация монстров" и "Сезон охоты", рассказывает о приключениях девочки Лу и снежного человека Йети. Фильм вышел в российский прокат 3 октября и собрал 80,2 млн рублей.