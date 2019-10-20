Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные

Картина вышла в российский прокат 17 октября
Актриса Анджелина Джоли Joel C Ryan/Invision/AP
Описание
Актриса Анджелина Джоли
© Joel C Ryan/Invision/AP

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) стал лидером российского проката, собрав 713,5 млн рублей за минувший уик-энд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 17 по 20 октября.

На эту тему
"Аватар" и "Игра престолов" для маленьких: в кого превратилась Малефисента

Американский фильм в жанре фэнтези режиссера Хоакима Роннинга вышел в российский прокат 17 октября. Картина, ставшая продолжением фильма "Малефисента", рассказывает о сложной взаимосвязи между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса. Главные роли в фильме сыграли Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер и другие актеры.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял фильм "Джокер" (Joker) американского режиссера Тодда Филлипса. Картина с Хоакином Фениксом в главной роли рассказывает историю Джокера, главного врага супергероя Бэтмена из знаменитого комикса. Фильм вышел в российский прокат 3 октября и собрал 192,5 млн рублей.

Третье место по кассовым сборам занял мультфильм "Эверест" (Abominable) американо-китайского производства. Картина, созданная авторами мультфильмов "Корпорация монстров" и "Сезон охоты", рассказывает о приключениях девочки Лу и снежного человека Йети. Фильм вышел в российский прокат 3 октября и собрал 80,2 млн рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Российские мастера оперы и балета выступили в Софии
На сцене Софийского театра оперы и балета выступали Екатерина Крысанова и Иван Васильев в балете "Дон Кихот", а также Наталья Павлова в опере "Евгений Онегин"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС