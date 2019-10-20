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Благотворительный концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям" пройдет в Москве

Все собранные средства пойдут на лечение и поддержку онкобольных детей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Лука Сальси и Екатерина Губанова 21 октября дадут благотворительный концерт в Московской консерватории в продолжение серии "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе организаторов.

"Идея возникла у Дмитрия и его друзей еще в 2013 году. С тех пор провели четыре благотворительных концерта, предстоящий - пятый по счету. В этих концертах выступают близкие друзья нашей семьи, и я очень благодарна за то, что Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Лука Сальси и Екатерина Губанова нашли время и возможность приехать в Москву и выступить на этом мероприятии", - цитирует пресс-служба жену артиста Флоранс Илли-Хворостовскую.

Все собранные деньги будут переведены на лечение и поддержку онкобольных детей. "Важно то, что все артисты выступают без гонораров, а деньги, вырученные с концерта, будут переведены на поддержку и лечение детей из разных регионов России. Я горжусь тем, что это благое и очень правильное начинание Дмитрия живет и поддерживается замечательными людьми и талантливыми артистами", - добавила она.

Первый концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям", организованный самим певцом, состоялся 4 октября 2014 года в Государственном Кремлевском дворце. Акция также прошла в Уфе (2015) и в Большом театре (2016). В ней приняли участие Ильдар Абдразаков, Динара Алиева и Стивен Костелло. В 2018 году на родине Хворостовского в Красноярске прошел очередной концерт, который посвятили памяти известного певца.

В Московской консерватории прозвучат известные оперные арии из сочинений европейских и отечественных композиторов под аккомпанемент оркестра Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Будут исполнены арии из опер Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Жака Оффенбаха, Джакомо Пуччини, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и других европейских и русских композиторов. За дирижерский пульт встанут Константин Орбелян и Павел Клиничев.

Организаторами вечера выступают Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского и международное концертное агентство "Moscow Nights/Подмосковные вечера". По данным организаторов, благодаря проекту на лечение подопечных "Русфонда" ранее было перечислено в общей сложности более 50,9 млн рублей, помощь получили 120 тяжелобольных детей из разных регионов России.

О певце

Народный артист России Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. За свою карьеру выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк) и на других престижных площадках, исполнял партии в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Травиата" Джузеппе Верди, "Иоланта" Петра Чайковского. Его имя носят Институт искусств и театр оперы и балета в Красноярске, где певец начинал свой творческий путь. В сентябре в Красноярске был открыт памятник Хворостовскому, в октябре монумент был установлен также на Новодевичьем кладбище в Москве.

Теги
РоссияХворостовский, Дмитрий Александрович
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