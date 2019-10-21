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Ремонт павильона "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ в Москве завершится в ноябре

В павильоне отремонтировали кровлю площадью более 2,6 кв. м, устроили новые опорные балки, привели в порядок зенитные колодцы, установили современные системы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Специалисты закончат капитальный ремонт павильона "Цветоводство и озеленение" на столичном ВДНХ в ноябре 2019 года, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

Площадь здания составляет более 3 тыс. кв. м. Его облицовка, кровля, опорные балки и инженерные системы были в неудовлетворительном состоянии. Ремонт павильона начался в феврале 2019 года.

"Сейчас завершены все фасадные работы на площади более 3,5 тысячи квадратных метров. Здание полностью очистили и отмыли от грязи, устранили сколы и выбоины в травертине, восстановили утраченные участки облицовки. Фасад обработали специальным раствором, который позволит защитить травертин от воздействия атмосферных осадков. <…> Капитальный ремонт павильона "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ завершится в ноябре", - говорится в сообщении.

В павильоне отремонтировали кровлю площадью более 2,6 кв. м, устроили новые опорные балки, привели в порядок зенитные колодцы, через которые проникает естественное освещение, и установили современные системы водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования и пожарной охранной сигнализации.

Специалисты также заменили 49 витражных окон, воссоздали по чертежам порталы над входами и окнами, вернули на место отреставрированную скульптуру "Флоры", объект культурного наследия регионального значения, и облицевали фасады травертином.

"Одним из украшений павильона являются четыре декоративных бассейна. Все они разных размеров: от 54 до более 230 квадратных метров. Два из них находятся снаружи, а два других - внутри. В ходе работ их полностью отремонтировали - заново отлили чаши, заменили облицовку, форсунки и инженерные коммуникации. В настоящее время внутри чаш бассейнов выкладывают бело-голубую мозаику, а парапеты облицовывают мрамором. На одном из бассейнов, который расположен перед главным входом, восстановили стенку, где будет размещено название павильона", - говорится в сообщении со ссылкой на Департамент капитального ремонта Москвы.

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