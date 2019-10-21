Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Режиссером продолжения сериала "Обычная женщина" стала Наталия Мещанинова

Борис Хлебников, который поставил первую часть сериала, во втором сезоне выступает в качестве продюсера и художественного руководителя
Наталия Мещанинова Пресс-служба Premier studios
Описание
Наталия Мещанинова
© Пресс-служба Premier studios

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Наталия Мещанинова стала режиссером продолжения сериала "Обычная женщина" с Анной Михалковой в главной роли. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Premier Studios.

Первую часть поставил режиссер Борис Хлебников. Мещанинова - обладатель Гран-при "Кинотавра" за фильм "Сердце мира" и постоянный соавтор Хлебникова, вместе с которым они создали драму "Аритмия".

"В Москве стартовали съемки второго сезона сериала "Обычная женщина" производства Pemier Studios и Look Film с участием Анны Михалковой, Евгения Гришковца, Александры Бортич, Татьяны Догилевой и других актеров первой части, к которым присоединятся и новые звезды, - сказал собеседник ТАСС. - Над продолжением "Обычной женщины" работал прежний коллектив авторов, включая Бориса Хлебникова, но во втором сезоне он выступает в качестве продюсера и художественного руководителя, а место в режиссерском кресле заняла Наталия Мещанинова".

По сюжету, героиня Михалковой, которая втайне от окружающих подрабатывает сутенершей, в продолжении станет многодетной матерью, но это не помешает ей совершать новые криминальные аферы, в которые теперь будет втянута уже вся семья.

"Борис давно уже говорил о том, что на втором сезоне было бы неплохо поменять режиссёрскую руку, но предложение возглавить проект всё равно стало для меня неожиданностью, - цитирует пресс-служба Мещанинову. - И я сразу сказала "да", времени на раздумья не было".

По ее словам, второй сезон будет насыщен экшн-сценами, будет больше погонь и перестрелок.

О сериале

Премьера проекта "Обычная женщина" состоялась на канале ТВ-3 в октябре 2018 года. Сериал вошел в основной конкурс престижного международного фестиваля теле- и веб-сериалов Series Mania во Франции, по итогам которого Анна Михалкова была удостоена приза за лучшую женскую роль. Позже эта роль также принесла ей премию "Золотой орел" и награду Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ). Кроме того, сериал "Обычная женщина" удостоен четырех премий ТЭФИ: в номинациях "Телевизионный фильм/сериал", "Телевизионный продюсер сезона" (Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, Альберт Рябышев), "Режиссер телевизионного фильма/сериала" (Борис Хлебников) и "Лучшая актриса телевизионного сериала" (Анна Михалкова).

Права на показ первого сезона сериала приобрел независимый дистрибьютор телеконтента из Великобритании Cineflix Rights.

Теги
РоссияГришковец, Евгений ВалерьевичДогилева, Татьяна Анатольевна
Реклама на ТАСС
Москва — не панацея: сериал "Чики" расскажет, как стать счастливым в российской глубинке
Как проходят съемки проекта о четырех девушках в маленьком городе, которые решили осуществить свою мечту
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС