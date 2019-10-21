Режиссером продолжения сериала "Обычная женщина" стала Наталия Мещанинова

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Наталия Мещанинова стала режиссером продолжения сериала "Обычная женщина" с Анной Михалковой в главной роли. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Premier Studios.

Первую часть поставил режиссер Борис Хлебников. Мещанинова - обладатель Гран-при "Кинотавра" за фильм "Сердце мира" и постоянный соавтор Хлебникова, вместе с которым они создали драму "Аритмия".

"В Москве стартовали съемки второго сезона сериала "Обычная женщина" производства Pemier Studios и Look Film с участием Анны Михалковой, Евгения Гришковца, Александры Бортич, Татьяны Догилевой и других актеров первой части, к которым присоединятся и новые звезды, - сказал собеседник ТАСС. - Над продолжением "Обычной женщины" работал прежний коллектив авторов, включая Бориса Хлебникова, но во втором сезоне он выступает в качестве продюсера и художественного руководителя, а место в режиссерском кресле заняла Наталия Мещанинова".

По сюжету, героиня Михалковой, которая втайне от окружающих подрабатывает сутенершей, в продолжении станет многодетной матерью, но это не помешает ей совершать новые криминальные аферы, в которые теперь будет втянута уже вся семья.

"Борис давно уже говорил о том, что на втором сезоне было бы неплохо поменять режиссёрскую руку, но предложение возглавить проект всё равно стало для меня неожиданностью, - цитирует пресс-служба Мещанинову. - И я сразу сказала "да", времени на раздумья не было".

По ее словам, второй сезон будет насыщен экшн-сценами, будет больше погонь и перестрелок.

О сериале

Премьера проекта "Обычная женщина" состоялась на канале ТВ-3 в октябре 2018 года. Сериал вошел в основной конкурс престижного международного фестиваля теле- и веб-сериалов Series Mania во Франции, по итогам которого Анна Михалкова была удостоена приза за лучшую женскую роль. Позже эта роль также принесла ей премию "Золотой орел" и награду Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ). Кроме того, сериал "Обычная женщина" удостоен четырех премий ТЭФИ: в номинациях "Телевизионный фильм/сериал", "Телевизионный продюсер сезона" (Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, Альберт Рябышев), "Режиссер телевизионного фильма/сериала" (Борис Хлебников) и "Лучшая актриса телевизионного сериала" (Анна Михалкова).

Права на показ первого сезона сериала приобрел независимый дистрибьютор телеконтента из Великобритании Cineflix Rights.