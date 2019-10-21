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Фонд им. Соломона Михоэлса учредит театральную премию

Первую награду вручат в июне

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Фонд поддержки и развития современного театра им. Соломона Михоэлса, учрежденный в 2019 году, в июне 2020 года проведет вручение новой театральной премии имени режиссера. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

"Фонд намерен создать свою премию - премию Михоэлса за выдающиеся достижения в области современного театра, - сказал Богомолов. - Первое вручение состоится уже в июне".

Награда будет вручаться ежегодно, уточнил он. Первая церемония состоится на внешней площадке, поскольку в здании театра будет идти ремонт, в дальнейшем же вручение будет проходить в Театре на Малой Бронной, "который непосредственно связан с именем Михоэлса", отметил Богомолов. Фонд также запустит программы грантов и стипендий для студентов театральных специальностей.

До открытия Театра на Малой Бронной в 1946 году в здании располагался ГОСЕТ - Государственный еврейский театр, который возглавлял Соломон Михоэлс.

Соломон Михоэлс (1890-1948) - советский актер и режиссер, народный артист СССР. Актер (1919-1929), художественный руководитель (1929-1948) Московского государственного еврейского театра. С 1941 председатель Антифашистского еврейского комитета. Был убит офицерами Министерства государственной безопасности (согласно официальной версии того времени - погиб в автокатастрофе).

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Россия
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