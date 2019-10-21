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Кинематографисты поддержали создание базы данных по господдержке киноотрасли

Алексей Учитель также отметил, что среди кинематографистов самым популярным приложением является Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Режиссеры Владимир Хотиненко, Алексей Учитель и генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев выразили одобрение созданию открытой базы данных о государственной поддержке кинопроизводства по линии Минкультуры России и Фонда кино с 2015 года.

"Это очень внятная, лаконичная программа для анализа кинопроцесса, думаю, она полезна будет всем кинематографистам и даже людям, которые просто интересуются кино. Эти рейтинги успешности - это очень хорошая, гибкая, замечательная система. <...> Наверно, эта система еще не до конца совершенна, но там, безусловно, будут учитываться художественные особенности фильма", - сказал журналистам режиссер Владимир Хотиненко в понедельник после презентации проекта в Министерстве культуры РФ.

Как отметил по итогам презентации Алексей Учитель, любая открытая информация по кинокомпаниям важна по нескольким причинам. "Во-первых, это позволяет увидеть какую-то реальность, что происходит в российском кинематографе, во-вторых, для меня это важно потому, что есть возможность продумать сотрудничество - есть поддержка государства, есть компании, то есть мы можем кооперироваться, а я буду знать всю картину того, как живет компания, какие результаты. Мне кажется, это важно. Дело не в сплетнях, понимаете, а когда есть все данные, и ты можешь этим воспользоваться для понимания, мне кажется, это очень правильно", - сказал он.

Режиссер отметил, что сейчас среди кинематографистов самым популярным приложением является Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). "Потому что онлайн получаешь результат, сколько продано билетов и какой у тебя результат. Здесь будет то же самое", - добавил он.

Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев сказал ТАСС, что позитивно оценивает создание подобной базы. "Любая открытая статистика для меня - это положительное явление. <...> У нас статистика - это одна из самых больных тем отрасли и, действительно, продюсерам анализировать свою деятельность очень тяжело, потому что мы можем в каждую единицу времени говорить только про себя и не можем сравнить себя объективно с коллегами. Мне интересно посмотреть, как этот механизм заработает для полнометражных фильмов, и, надеюсь, что со временем удастся поправить эту задачу и в части сериалов, потому что там другие механизмы оценки успешности, которые, к сожалению, плохо измеряются", - отметил собеседник агентства.

Министр культуры Владимир Мединский объявил о запуске базы в понедельник. Сервис представляет собой дополнительный раздел на сайте ЕАИС. База данных разделена на несколько вкладок: рейтинги фильмов и компаний, проекты в производстве, неисполненные обязательства. Критериями успеха поддержанных проектов станут кассовые сборы, международный прокат, награды и номинации кинофестивалей.

Теги
РоссияУчитель, Алексей ЕфимовичХотиненко, Владимир Иванович
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