Театральная олимпиада и ТАСС представят фотовыставку в Мариинском театре

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Фотографии, посвященные ключевым событиям Года театра в России, а также уникальные кадры из фотоархива агентства, запечатлевшие Майю Плисецкую, Аркадия Райкина, Иннокентия Смоктуновского и других деятелей искусства, будут представлены на фотовыставке "Главные кадры. Театр", которая пройдет в Государственном академическом Мариинском театре в Петербурге с 22 октября по 15 декабря. Об этом в понедельник сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

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"В экспозицию вошли снимки ТАСС, рассказывающие о ключевых премьерах и событиях Года театра и Театральной олимпиады 2019 в России, а также кадры из уникального фотоархива агентства, - отметили в департаменте. - ТАСС выступает официальным информационным партнером Года театра в России. Фотовыставка, которую Театральная олимпиада 2019 проводит совместно с ТАСС, продолжает цикл выставочных мероприятий агентства, прошедших в разных регионах страны в течение всего года".

Посетители выставки в Санкт-Петербурге увидят фоторепортажи с громких премьер, узнают о жизни театров разных регионов России. Самый ранний снимок датирован 1948 годом, на нем запечатлен народный артист СССР Александр Пирогов в роли Бориса Годунова. Еще на одной фотографии - Иннокентий Смоктуновский (1973 год) в Государственном академическом Малом театре, куда он был приглашен на роль царя Федора Иоанновича. Также можно будет увидеть фотофрагменты выступлений Мариса Лиепы, Аркадия Райкина, Майи Плисецкой, Владимира Высоцкого, Александра Калягина, Марины Нееловой, Алисы Фрейндлих, других знаменитых и любимых многими поколениями актеров.

Авторы - корреспонденты ТАСС, лауреаты отечественных и международных профессиональных премий. Многие из них - признанные мастера советской и российской журналистики, в их числе Александр Коньков, которого Федерико Феллини называл "лучшим папарацци Советского Союза", портретисты Юрий Белинский, Валентин Мастюков и другие.

Работы фотожурналистов ТАСС уже демонстрировались во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Астрахани, Владикавказе и Сыктывкаре.

Год театра в России

Театральная олимпиада - крупнейший международный театральный форум - в этом году отмечает 25-летие со дня основания и впервые проводится в двух странах одновременно - России и Японии - под общим девизом "Творить, объединяя". Ее основной площадкой стал Александринский театр в Санкт- Петербурге, где состоящая из более чем 50 российских и зарубежных постановок программа стартовала еще в июне.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает в себя 15 ключевых мероприятий, самые масштабные из которых - VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.