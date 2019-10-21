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Минкультуры хочет возродить Центр музейной безопасности при РОСИЗО

Этот центр осуществлял методическую помощь музеям в формировании концепций безопасности, физической защиты объектов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ планирует возродить центр, который будет осуществлять методическую помощь музеям в формировании концепций безопасности, физической защиты объектов в виде подразделения РОСИЗО. Об этом в понедельник сообщил замминистра культуры РФ Николай Овсиенко в интервью журналу "Рубеж".

"С 1994 года по начало 2000-х в одном из подведомственных Минкультуры учреждений - РОСИЗО - существовал Центр музейной безопасности, он осуществлял методическую помощь музеям - не только федеральным, но и региональным, и муниципальным - в формировании концепций безопасности, физической защиты объектов. Сейчас мы прорабатываем вопрос возрождения этого центра, в виде подразделения РОСИЗО центр сможет вести эту работу. При этом общее курирование темы безопасности продолжит межведомственная рабочая группа, экспертно-технический совет при ней и, конечно, департамент музеев Минкультуры", - сказал он.

РОСИЗО - это многопрофильная организация, занимающаяся разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями. Фонд РОСИЗО насчитывает более 45 тыс. единиц хранения.

РОСИЗО осуществляет все музейные функции - от хранения, изучения, реставрации и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций до культурно-просветительских программ и создания выставочных концепций, которые разрабатываются и реализуются в партнерстве с ведущими мировыми музейными и культурными учреждениями. Одна из главных задач РОСИЗО - популяризация художественного наследия России и новейшего российского искусства.

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Россия
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