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Выставку работ фотографа Моисея Наппельбаума откроют на ПМКФ к 150-летию с его рождения

В экспозицию включен известный и растиражированный портрет Владимира Ленина, снятый в 1918 году на камеру, которая также будет представлена на выставке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Выставку более сотни портретов выдающихся деятелей культуры, науки и политики XX века, созданных знаменитым фотографом Моисеем Наппельбаумом, откроют в Санкт-Петербурге в ноябре в рамках VIII Международного культурного форума. Посетители галереи KGallery смогут увидеть снимки Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Семена Буденного, Всеволода Мейерхольда, Максима Горького и многих других, говорится в распространенном галереей в понедельник сообщении.

"14 ноября KGallery в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума открывает выставку величайшего портретиста "Моисей Наппельбаум. Портрет эпохи". Впервые в Санкт-Петербург привезут более 100 знаменитых портретов выдающихся деятелей культуры, науки и политики. Ретроспективная выставка работ Моисея Наппельбаума приурочена к 150-летию [со дня рождения] фотографа", - сказали в галерее.

Отмечается, что на выставке будет представлена и личная камера Наппельбаума, на которую он в 1918 году снял самый известный и растиражированный портрет Владимира Ленина - эта работа также включена в экспозицию. Кроме того, в нее войдут личные документы и ранние работы минского периода из фондов Национального исторического музея Белоруссии и Национального исторического архива этой страны.

"Моисей Наппельбаум вошел в историю мировой фотографии как мастер художественного и психологического портрета, фотограф советской культурной и политической элиты. Он считается основоположником фотопортрета, создавшим собственную, только ему присущую технику исполнения, и совершившим революционные по тем временам эксперименты с освещением в кадре", - отметили в галерее.

Наппельбаум (1869-1958) родился в Минске, там же открыл свое первое ателье. Он внес заметный вклад в развитие жанра портретной фотографии той эпохи: в то время была принята трехъярусная композиция расположения участников съемки и статичные позы, тогда как Наппельбаум решил отказаться от принятых канонов, выступив за эксперименты, живые сцены и отказ от позирования. Оттачивая мастерство, он ездил по всему миру, а его фотоателье в Петрограде являлось творческим клубом, в стенах которого собирались многие выдающиеся личности. Наппельбаум является единственным советским фотографом, удостоившимся звания "Заслуженный артист республики" (в 1935 году).

Организаторами экспозиции выступают Центр белорусско-еврейского культурного наследия и Национальный исторический музей Белоруссии. Снимки предоставлены одной из крупнейших в мире коллекций классической советской фотографии - Borodulin Collection. Выставка пройдет под эгидой комитета по культуре и VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, она будет доступна для посещения по 10 января 2020 года.

О форуме

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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