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Минкультуры представило анализирующий аудиторию сервис "Кинозритель"

Проект охватывает топ-5 городов России по посещаемости кинотеатров (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар)

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сервис "Кинозритель", позволяющий создателям фильмов анализировать аудиторию, чтобы выработать стратегию для более успешного проката в будущем, представили в Министерстве культуры РФ. Об этом в понедельник сообщил заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов.

"Кино - это не просто цифры, это люди и смыслы. Сегодня мы рады представить сервис, который, по нашему мнению, позволит найти ответы на эти вопросы. Мы представляем вам первый российский трекер киноаудитории - "Кинозритель", - сказал он.

В видеопрезентации создатели пояснили, что проект состоит из нескольких этапов. "Мы объединяем данные из Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) с опросами зрителей и выясняем, какие они принимали решения, остались ли довольны выбором и какие фильмы планируют посмотреть в будущем. Проект состоит из трех этапов: на первом мы выясняем предпочтения аудитории с помощью опросов в кинотеатрах, на втором - создаем уникальное зрительское онлайн комьюнити, на третьем - запускаем онлайн-платформу для взаимодействия игроков киноиндустрии и рядовых кинозрителей", - сообщили они.

В презентации также отмечается, что опросы проводятся каждую неделю с четверга по воскресенье, проект охватывает топ-5 городов России по посещаемости кинотеатров (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар). Суммарно за один уикенд в опросе принимают участие более 1,5 тыс. человек.

Онлайн-сервис работает в формате мобильного приложения "Кинозритель" и предоставляет пользователям доступ к данным о посетителях кинотеатров по итогам уикенда: пол, возраст, причины выбора того или иного фильма, уровень осведомленности о будущих релизах и готовность пойти на них в кино.

Министр культуры Владимир Мединский также объявил о запуске открытой базы данных о государственной поддержке кинопроизводства. Сервис представляет собой дополнительный раздел на сайте ЕАИС. База данных разделена на несколько вкладок: рейтинги фильмов и компаний, проекты в производстве, неисполненные обязательства. Критериями успеха поддержанных проектов станут кассовые сборы, международный прокат, награды и номинации кинофестивалей.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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