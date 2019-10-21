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Константин Богомолов планирует выпустить новую книгу осенью 2020 года

Как сообщил режиссер, она будет называться "Апология ненависти"
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Режиссер Константин Богомолов, выпустивший недавно сборник "Так говорил Богомолов", планирует к изданию осенью 2020 года еще одну книгу. Об этом он сообщил в понедельник во время своей лекции в ТАСС.

"У меня есть идея фикс. Я надеюсь, кроме уже вышедшей книги, выйдет через какое-то время еще одна книга. Она будет называться "Апология ненависти", - сказал он, отметив, что планирует выпустить ее следующей осенью.

В сентябре Богомолов представил свою первую книгу "Так говорил Богомолов", в которую вошли поэтические тексты, написанные им в разные периоды жизни, тексты для спектаклей и еще целый ряд различных работ, в том числе для журнала "Русский пионер".

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