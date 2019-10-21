Друзья Хворостовского дали благотворительный концерт в Москве

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Коллеги Дмитрия Хворостовского по оперной сцене Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Лука Сальси и Екатерина Губанова, а также дирижеры Константин Орбелян и Павел Клиничев в понедельник дали благотворительный концерт в Большом зале Московской консерватории в пользу онкобольных детей. В программу вошли популярные арии и увертюры.

"Дмитрий очень любил детей, и пять лет назад он решил проводить концерты, деньги от которых шли на лечение больных ребят. Так родился проект "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям", - напомнила журналистам вдова артиста Флоранс Илли-Хворостовская. - Сегодня его нет с нами, но я посчитала обязательным продолжить эту серию концертов с его коллегами, близкими друзьями".

Звезды первой величины в помощь детям

По признанию организаторов, собрать звезд первой величины было непросто из-за напряженных гастрольных графиков. "Аня (Нетребко) и Юсиф (Эйвазов) очень хотели принять участие в этом концерте, потому что не смогли в прошлом году. Я очень хотела, чтобы выступили Ильдар (Абдразаков) - самый близкий друг Димы, а также Катя (Губанова) и Лука (Сальси)", - рассказала вдова Хворостовского.

"Еще при жизни Димы, когда мы пели наш заключительный концерт в апреле (2017 года) в Торонто, мы как раз начали обсуждать наше возможное участие в его фестивале. И мы счастливы, что сегодня это состоится", - поделился с прессой Эйвазов.

"Это дело святое. Все друзья, коллеги Дмитрия стараются найти время для участия", - подчеркнула Нетребко.

Константин Орбелян, много работавший с Хворостовским, рассказал, что артист очень любил выступать в Большом зале консерватории. "И конечно, мы все с особым трепетом будем выходить на сцену", - признался маэстро.

В программу вечера вошли арии из опер Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Жака Оффенбаха, Джакомо Пуччини, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и других европейских и русских композиторов под аккомпанемент оркестра Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Гостями вечера стали мать Дмитрия Хворостовского Людмила Петровна и его дети Максим и Нина.

Концерт стал дебютом Луки Сальси в России. "Нам богом дано то, что мы выходим на сцену. И большое счастье поделиться этим с людьми, помочь детям", - сказал в беседе с журналистами итальянский баритон.

"Я очень надеюсь, что супруга Дмитрия будет продолжать эти концерты", - заметил Адбразаков.

Первый концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям", организованный самим певцом, состоялся 4 октября 2014 года в Государственном Кремлевском дворце. Акция также прошла в Уфе (2015) и в Большом театре (2016). В ней приняли участие Ильдар Абдразаков, Динара Алиева и Стивен Костелло. В 2018 году на родине Хворостовского в Красноярске прошел очередной концерт, который посвятили памяти известного певца.

В 2020 году продолжение серии может быть организовано за рубежом, сообщила Илли-Хворостовская. "Может быть, концерт будет в Лондоне, где мы с Димой жили много лет", - добавила она.

Народный артист России Дмитрий Хворостовский

Народный артист России Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. Баритон выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк) и на других престижных площадках, исполнял партии в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Травиата" Джузеппе Верди, "Иоланта" Петра Чайковского. Его имя носят Институт искусств и театр оперы и балета в Красноярске, где певец начинал свой творческий путь. В сентябре в Красноярске был открыт памятник Хворостовскому, в октябре монумент был установлен также на Новодевичьем кладбище в Москве.