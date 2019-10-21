"Солисты Москвы" Башмета открыли в Мурманске фестиваль "Мелодии Арктики"

МУРМАНСК, 21 октября. /ТАСС/. Выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета открыло в понедельник в Мурманске музыкальный фестиваль "Мелодии Арктики". Как сказал журналистам Башмет в преддверии концерта, он принял приглашение на этот фестиваль благодаря теплому приему, который оказали его коллективу в прошлый приезд в Мурманск в 2017 году.

"Уже много десятилетий езжу только туда, где хотят меня видеть, где приглашают. Тут обоюдно произошло - в прошлый визит был очень теплый прием, главное от слушателей. Никаких причин не было отказываться, хотя очень плотный график у нас", - сказал маэстро.

Фестиваль "Мелодии Арктики" проводится в Мурманске с 2013 года, за это время его посетили более 10 тыс. слушателей. А участниками стали несколько десятков коллективов и артистов. В разное время в фестивале принимали участие Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", оперная певица Хибла Герзмава, победительница первого телепроекта "Большая опера" на канале "Культура" сопрано Вероника Джиоева, знаменитый джазовый музыкант Даниил Крамер, квартет Олега Бутмана.

В этом году в течение ноября в рамках фестиваля в Мурманской областной филармонии пройдут еще несколько концертов классической и джазовой музыки в исполнении российских и зарубежных артистов и коллективов. Вслед за выступлением "Солистов Москвы" состоится вечер камерной музыки с участием московских музыкантов Геннадия Ишкола и Дианы Галаховой, а также скрипача Кучука Грига из Лондона. Любителей джаза ждет выступление Трио Сергея Васильева, произведения для органа и арфы представят лауреаты международных конкурсов Марина Лобецкая и Антонина Шишканова из Санкт-Петербурга. На закрытии фестиваля выступит Мурманский филармонический оркестр.

Ансамбль "Солисты Москвы" создал альтист и дирижер Юрий Башмет в 1986 году. В 2008 году "Солисты Москвы" первыми из российских ансамблей стали лауреатом "Грэмми" в номинации "Лучшее выступление в составе малого ансамбля" за запись музыки И. Стравинского и С. Прокофьева.