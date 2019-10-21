Театр "Геликон-опера" покажет премьеру новой версии "Травиаты" Верди

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский музыкальный театр "Геликон-опера" во вторник откроет премьерную серию спектакля "Травиата" Джузеппе Верди. Показ 23 октября будет посвящен памяти народного артиста СССР, артиста балета Мариса Лиепы, сообщила пресс-служба театра.

"В юбилейном сезоне, в котором "Геликон-опере" исполняется 30 лет, театр представит москвичам и гостям столицы жемчужину творчества Верди, символ оперного искусства - "Травиату". Премьерная серия пройдет 22 и 23 октября, далее - 5 и 6 ноября и с 21 по 24 ноября. Показ спектакля 23 октября будет посвящен памяти народного артиста СССР Мариса Лиепы, который ушел от нас ровно 30 лет назад. "Травиата" была его любимой оперой", - говорится в сообщении.

Впервые "Травиата" была поставлена на "геликоновской" сцене в 1995 году. Тогда, как и сейчас, режиссером спектакля выступил художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман.

"С "Травиатой" режиссера связывает тесная дружба: начиная с 1995 года, когда Дмитрий Александрович впервые поставил эту оперу в родном "Геликоне", он возвращался к ней неоднократно. В 1998 году им была осуществлена постановка "Травиаты" в Национальном театре Манхайма (Германия), в 1999 году - в Торонто (Канадская оперная компания), в 2000 году - во Дворце музыки и конгрессов в Страсбурге (Франция) и в 2005-м - в Окленде (Новая Зеландия)", - отметили в театре.

Музыкальным руководителем новой постановки стал народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский. Партию Виолетты исполнят Лидия Светозарова и Юлия Щербакова, в роли Альфреда Жермона выступят Игорь Морозов и Шота Чибиров, а Барона - Михаил Никаноров и Петр Морозов.

Опера Верди "Травиата" по мотивам романа Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" была впервые представлена публике в 1853 году в Венеции, премьера второй редакции состоялась через год. В центре сюжета - любовная история Альфреда Жермона и куртизанки Виолетты Валери, которая решает оставить свой порочный образ жизни. Против союза выступает семья молодого человека, которую пугает дурная слава Виолетты. Даже раскрыв все интриги, влюбленные не могут быть вместе - Виолетта умирает от туберкулеза.