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В Москве открывается выставка "Человек размером с дом", посвященная памяти Брусникина

Зрители смогут познакомиться с разными периодами жизни актера и режиссера

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Выставка "Человек размером с дом", посвященная памяти актера и режиссера Дмитрия Брусникина, который умер 9 августа 2018 года, открывается во вторник в образовательном центре Московского музея современного искусства. Экспозиция представляет собой по сути "тактильный спектакль", сообщила журналистам ее куратор Ксения Перетрухина.

Выставка знакомит зрителя с разными периодами жизни Брусникина, неразрывно связанной с актерской игрой, сценой и его учениками. По словам куратора, режиссер "успел быть замеченным, но не успел быть осмысленным". "Он оставил метод, он оставил после себя систему. Он ушел на взлете, никто не был готов к этому", - отметила Перетрухина.

"Он [Брусникин] совершенно целостная личность, в котором этика и профессия слиты. И это, на мой взгляд, является уникальным рецептом, который мы утратили в современном мире", - добавила Перетрухина.

Мир Брусникина

На первом этаже музея можно прочитать памятные фразы и цитаты Брусникина, которые объединяют все части выставки, а в кафе будет представлено "Брусникинское меню" из любимых блюд режиссера, в частности, жареная картошка. В библиотеке на втором этаже создана инсталляция, посвященная любимой книге режиссера "Три мушкетера", а также пройдет перформанс, где каждый день в определенное время один из его учеников, друзей и коллег будет читать по одной главе романа.

Экспозиция третьего этажа выстроена вокруг биографии Брусникина, а непрерывное движение, в котором он всегда находился, показано через объединяющий все пространство образ железной дороги. В центре выставочного пространства расположен павильон "Спящий великан", представляющий из себя фрагмент футбольного поля (режиссер всю жизнь был нападающим и страстным болельщиком) с десятками футбольных мячей, на каждом из которых написано его имя или одно из прозвищ.

Четвертый этаж выдержан в эстетике одного из последних спектаклей Брусникина "До и после". Здесь представлены личные вещи режиссера, аудио- и видеозаписи. Здесь же стоит длинный стол, за которым в течение всей выставки будут собираться его коллеги, ученики и близкие, чтобы рассказывать истории и предаваться воспоминаниям. Также в этом пространстве будут проходить перформансы, посвященные памяти режиссера и его театральному методу.

На пятом этаже представлена видеоинсталляция, составленная из фрагментов видео разных лет с крупными планами Брусникина. В этом же пространстве будет показан спектакль "Время роли", основанный на текстах 47 ролей, которые сыграл Брусникин.

Выставка - совместный проект Московского музея современного искусства и XIV Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", который проходит 10-24 октября в Москве. В рамках выставки в образовательном центре музея пройдут публичные показы фильмов, спектаклей и выступлений, подготовленные Мастерской Брусникина и "Территорией".

Работа выставки продлится до 17 ноября.

О режиссере

Брусникин родился в 1957 году в Потсдаме. В 1982 году окончил Школу-студию МХАТ, затем начал там преподавать. Во время учебы начал выходить на сцену МХАТа, а после окончания Школы-студии был принят в труппу театра. Сразу после окончания Школы-студии начал преподавательскую деятельность в качестве ассистента, с 1993 году являлся преподавателем актерского мастерства. В 1999 году вместе со своим однокурсником Романом Козаком набрал курс, среди выпускников которого Сергей Лазарев, Дарья Мороз, Александра Урсуляк, Екатерина Соломатина, Юрий Квятковский, Игорь Хрипунов. В 2006 году становится профессором.

В 2015 году выпускной курс Школы-студии МХАТ, еще во время учебы получивший известность как "Мастерская Дмитрия Брусникина", в полном составе был принят в московский драматический театр "Человек". Сам Брусникин был назначен на должность заместителя художественного руководителя этого театра. В 2009 году ему присвоено звание "Заслуженный деятель искусств РФ". Художественный руководитель Экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" в Москве (с 3 мая по 9 августа 2018 года). Умер 9 августа 2018 года.

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