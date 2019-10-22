Бекмамбетов планирует сделать фильм про секреты создания первой баллистической ракеты

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов работает над художественным фильмом с рабочим названием "Фау" про секреты создания первой баллистической ракеты. Об этом он рассказал во вторник на ток-шоу "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе в Яндекс.Эфире.

"Сейчас мы делаем фильм под названием "Фау", - сообщил Бекмамбетов. - Это история про нашего летчика времен Второй Мировой войны, который совершил невероятную вещь - он смог угнать огромный Heinkel 111 из секретной базы на севере Германии. И оказалось, что в самолете находились все секреты создания "Фау-2", первой баллистической ракеты".

Создатель фильмов "Ирония судьбы. Продолжение", "Ночной дозор" и "Особо опасен" пока не уточнил, кто будет делать картину и сыграет в нем главные роли, сроки выхода ленты в прокат тоже не называются.

Кроме того, Бекмамбетов, придумавший собственный киноязык в кинематографе - screen life (скрин лайф, действие фильмов происходит на экранах компьютеров и мобильных телефонов), работает над еще одной кинолентой в этом формате. Это будет комедия с Гошей Куценко в главной роли, его герой пристрастился к игре в онлайн-казино.

Тимур Бекмамбетов стал первым гостем нового проекта Софико Шеварднадзе. Передача будет выходить раз в десять дней, цикл программ снимают полностью на смартфоны. Создатели ток-шоу обещают приглашать в эфир ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей.

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