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Бекмамбетов планирует сделать фильм про секреты создания первой баллистической ракеты

Режиссер рассказал об этом в эфире ток-шоу "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе. Тимур Бекмамбетов стал первым гостем программы
Тимур Бекмамбетов и Софико Шеварднадзе ТАСС
Описание
Тимур Бекмамбетов и Софико Шеварднадзе
© ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов работает над художественным фильмом с рабочим названием "Фау" про секреты создания первой баллистической ракеты. Об этом он рассказал во вторник на ток-шоу "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе в Яндекс.Эфире.

"Сейчас мы делаем фильм под названием "Фау", - сообщил Бекмамбетов. - Это история про нашего летчика времен Второй Мировой войны, который совершил невероятную вещь - он смог угнать огромный Heinkel 111 из секретной базы на севере Германии. И оказалось, что в самолете находились все секреты создания "Фау-2", первой баллистической ракеты".

Создатель фильмов "Ирония судьбы. Продолжение", "Ночной дозор" и "Особо опасен" пока не уточнил, кто будет делать картину и сыграет в нем главные роли, сроки выхода ленты в прокат тоже не называются.

Кроме того, Бекмамбетов, придумавший собственный киноязык в кинематографе - screen life (скрин лайф, действие фильмов происходит на экранах компьютеров и мобильных телефонов), работает над еще одной кинолентой в этом формате. Это будет комедия с Гошей Куценко в главной роли, его герой пристрастился к игре в онлайн-казино.

Тимур Бекмамбетов стал первым гостем нового проекта Софико Шеварднадзе. Передача будет выходить раз в десять дней, цикл программ снимают полностью на смартфоны. Создатели ток-шоу обещают приглашать в эфир ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей.

Яндекс.Эфир - развлекательно-познавательный сервис для бесплатного просмотра видео. Здесь можно смотреть эксклюзивные шоу, прямые трансляции спортивных и культурных событий, фильмы, сериалы, записи блогеров. На сервисе доступны персональный канал "Мой эфир", который подстраивается под вкусы человека и предлагает ему наиболее интересный контент, а также более 200 тематических каналов.

Теги
РоссияБекмамбетов, Тимур Нуруахитович
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