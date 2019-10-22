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Серебренников и Малахов станут кураторами выставки к 20-летию музея современного искусства

Выставка ММОМА 99/19 откроется 19 декабря

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский музей современного искусства (Moscow Museum of Modern Art) откроет в декабре выставку, приуроченную к своему 20-летнему юбилею. Ее кураторами станут художесвенный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, телеведущий Андрей Малахов, журналист, экс-редактор российского Vogue Алена Долецкая, шеф-повар ресторана White Rabbit Владимир Мухин и еще 16 профессионалов из разных областей, сообщил ТАСС исполнительный директор музея Василий Церетели.

"Мы готовим выставку-сюрприз ММОМА 99/19, которая откроется 19 декабря на Петровке, 25. Ее кураторами станут 20 специалистов в разных сферах - режиссеры, музыканты, врачи, ученые и рестораторы. Пока могу назвать несколько имен - телеведущий Андрей Малахов, Алена Долецкая, шеф-повар ресторана White Rabbit Владимир Мухин, кардиохирург Михаил Алшибая, актриса Алиса Хазанова, прима-балерина Диана Вишнева, мореплаватель Федор Конюхов и режиссер Кирилл Серебренников. Остальные имена озвучим позднее. Под руководством кураторов музея они предложат свой особый взгляд на обширное музейное собрание отечественного искусства", - рассказал Церетели.

В сентябре в Москве прошла ярмарка современного искусства Cosmoscow, где стенд ММОМА стал своеобразным прологом к будущей юбилейной выставке. Он был создан одним из кураторов-гостей ММОМА 99/19 Ольгой Трейвас из бюро Form.

"Мы давно сотрудничаем с Ольгой, она станет одним из кураторов нашей юбилейной выставки, а команда Form Bureau разработает архитектурное решение проекта", - отметил собеседник агентства. Посетители Cosmoscow могли увидеть в павильоне ММОМА первую и последнюю работы из собрания музея на настоящий момент. Это были работы Георгия Стенберга и "Слепой король" Уты Бекая.

Церетели отметил, что одна из особенностей выставочной политики ММОМА - сменные тематические экспозиции коллекции. Будущая экспозиция, посвященная юбилею, станет девятой по счету.

О музее

Московский музей современного искусства - первый в России государственный музей, специализирующийся на искусстве XX и XXI веков. Музей открыл свои двери 15 декабря 1999 года при поддержке правительства Москвы и департамента культуры города Москвы. Основателем и директором музея стал Зураб Церетели, президент Российской академии художеств. Его личная коллекция из более чем 2 тыс. работ известных художников XX века и положила начало музейному собранию. Позднее фонды музея значительно пополнились, и в настоящее время это одно из самых представительных собраний отечественного искусства XX столетия.

Приоритетными направлениями деятельности музея также являются образование в сфере искусства, поддержка молодых художников, собственная издательская программа, разработка инклюзивных проектов, научная деятельность и лабораторная экспертиза. Сегодня музей активно развивает региональную программу и способствует поддержанию единого ритма художественной жизни страны.

Сегодня музей располагается на шести площадках Москвы. Основное здание расположено на улице Петровке, в бывшем особняке купца Губина, построенном по проекту архитектора Матвея Казакова. Кроме того, у музея есть два великолепных выставочных пространства: пятиэтажное здание в Ермолаевском переулке, где сейчас открыт Образовательный центр ММОМА, здание Российской академии художеств на Гоголевском бульваре, три монографических музея, посвященные творчеству Зураба Церетели, Вадима Сидура и Дмитрия Налбандяна.

Ядро коллекции музея составляют произведения классиков русского авангарда начала ХХ столетия, среди них полотна Казимира Малевича, Марка Шагала, Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, Аристарха Лентулова, Владимира Татлина и других. Большая часть коллекции состоит из произведений российских авторов, однако в экспозиции есть и работы зарубежных художников: графические листы Пабло Пикассо, Фернана Леже, Хуана Миро и Джорджо де Кирико, скульптуры Сальвадора Дали, Армана и Арнальдо Помодоро, живопись Анри Руссо и Франсуазы Жило, инсталляции Юкинори Янага.

Теги
РоссияСеребренников, Кирилл Семенович
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