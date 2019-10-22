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Ванесса Паради отменила концерт в Барселоне из-за беспорядков в Каталонии

Организаторы сообщили, что эта мера связана с "невозможностью гарантировать хорошую организацию концерта, а также обеспечить безопасность коллектива и публики в каталонском городе"

МАДРИД, 22 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Французская певица Ванесса Паради решила отменить запланированный на вторник концерт в Барселоне из-за акций протеста в Каталонии. Об этом сообщили организаторы выступления.

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По их информации, данная мера связана с "невозможностью гарантировать хорошую организацию концерта, а также [обеспечить] безопасность коллектива и публики в каталонском городе". Ожидается, что новая дата выступления Паради будет объявлена в ближайшее время. Французская певица - не первый исполнитель, который решил отменить концерт в Испании из-за событий в Каталонии.

Так, американский рэпер Blackbear объявил об отмене запланированного в Барселоне выступления "из-за нынешнего климата протестов в каталонской столице". Такое же решение приняли еще двое исполнителей.

14 октября в Каталонии начались демонстрации, которые заканчивались беспорядками. Протесты разгорелись после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости региона, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

Манифестанты поджигали мусорные баки, сооружали баррикады, били витрины магазинов и кафе. Кроме того, группа радикально настроенных молодых людей крайне агрессивно вела себя по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

В результате беспорядков пострадали около 600 человек. Полицейские задержали десятки человек, однако большинство из них уже отпущено на свободу. Урон, нанесенный за неделю протестов Барселоне, составляет около €2,7 млн.

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