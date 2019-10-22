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Минкультуры просит библиотеки подготовить рекомендации для ревизии фондов и оборудования

Заместитель министра культуры Ольга Ярилова призвала библиотечное сообщество принять рекомендации, которые могли бы стать основой дальнейшей работы с ведомством

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова попросила библиотечное сообщество подготовить рекомендации для проведения ревизии библиотечных фондов и оборудования.

"Я сегодня столкнулась с тем, что мы с вами не помним, когда в последний раз делали ревизию библиотечного фонда и оборудования. То есть мы с вами не можем сказать, сколько из 88 млн единиц хранения библиотечных фондов находится в таком состоянии, которое завтра может быть безвозвратно утрачено, - сказала Ярилова во вторник на ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек РФ. - Я бы хотела, чтобы вы на совещании об этом тоже поговорили и приняли рекомендации, которые могли бы стать основой дальнейшей работы с Министерством культуры РФ".

Организаторами совещания выступают Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека и Российская национальная библиотека.

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Россия
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